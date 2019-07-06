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2019'un ilk yarısında akıllı telefon uygulamalarına yaklaşık 40 milyar dolar harcandı. Bu rakam, hem Apple'ın App Store'unu hem de Android'in Google Play'ini hesaba katan Sensor Tower'dan geliyor. Rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %15 daha fazla. Bu da 2019 2Y ile bir bütün olarak yeni bir rekora gittiğimizi gösteriyor.

2019 1Y'da Uygulamalara 39.7 Milyar Dolar Harcandı

iOS kullanıcıları App Store'da 2018 1. yarısına kıyasla %13'lük bir artışla 25.5 milyar dolar harcadılar. Diğer taraftan, Android meslektaşları Google Play'de geçen yıla göre %20 daha fazla olan 14.2 milyar dolarlık bir harcama yaptılar.

En yüksek kazanç sağlayan uygulamalar şaşırtıcı bir şekilde 29.6 milyar dolar kazandıran oyun kategorisindeydi. Tencent'ın Valor Arena'sı için (ayrıca Kings Honor olarak da bilinir), iOS ve Android'te 728 milyon dolar harcandı. İkincilik ise 628 milyon dolar geliriyle Fate / Grand Order oldu. Ardından 566 milyon dolarlık Monster Strike geldi.

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Oyun dünyasında, Tinder 497 milyon dolar ile en büyük serveti götürdü. Ardından 399 milyon dolar ile Netflix ve 278 milyon dolar ile Tencent Video geldi.

Toplam uygulama indirme anlamında 2019 1Y'da iOS cihazlar iPhone satışlarındaki yavaşlamaya rağmen %11 artış kaydetti. iOS kurulu cihazlara indirilen uygulamalar 14,2 milyar iken aynı ölçüm Android için 42 milyarı verdi. 2019 1. yarıda toplam 56.7 milyar uygulama indirilmiş oldu.

iOS çalıştıran cihazlara 1'e 3 oranında daha az uygulama indirilmesine rağmen geliştiricisine neredeyse 2 kat daha fazla gelir kazandırdı.

Her iki platformda da en çok indirilen uygulamalar WhatsApp, Messenger ve Facebook oldu. TikTok ve Instagram ilk beş arasına girdi.

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