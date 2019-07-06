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Tabletler günümüzde ne yazık ki eski ihtişamlı günlerinden çok uzaktalar. Bugün akıllı telefon kullanıcıların sadece %5'e yakını hala bir tablete sahip durumda. Bunda şüphesiz büyüyen akıllı telefon ekranlarının etkisi büyük. Kullanıcılar artık daha geniş telefon ekranlarında tabletlerin sunduğu işlevlerin hemen hepsine sahip olabiliyor. Değişmeyen bir şey varsa o da batarya ömrü oldu. Tabletler hala daha avantajlı. Giriş seviyesi Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) resmi olarak ilk kez ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019): 8 İnç Ekran ve 5100 mAh Pil

Ölçüler 210 x 124.4 x 8 mm Ağırlık 345 g (Wi-Fi), 347 g (LTE) Ekran 8 inç WXGA TFT (1280×800) AP Quad Core 2.0GHz OS 5.0 (Pie) Bellek 2 GB RAM, 32 GB Depolama + Micro SD yuvası (512 GB'a kadar) Kamera Arka: 8 MP AF / Ön: 2MP Hoparlör Çift hoparlör Batarya 5,100 mAh Bağlantı Wi-Fi a/b/g/n 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi Direct, BT 4.2, USB type-B 2.0 Sensör İvme ölçer, Işık Sensörü

Galaxy Tab A 8.0 (2019), 2 GB RAM ile birleştirilmiş Snapdragon 429 yonga seti tarafından destekleniyor. Kutudan çıktığı gibi Android Pie çalıştırıyor ve yerleşik 32 GB depolama alanı sunuyor. Ancak endişelenmeyin, Samsung depolamayı 512 GB'a kadar genişletmeye izin veren microSD kart yuvasına yer vermiş durumda.

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Galaxy Tab A 8.0 (2019), 1280 x 800 piksel çözünürlük ve 16:10 en boy oranına sahip 8 inç ekranlı bir tablet. Stereo hoparlörler sunuyor ve 8 MP arka ve 2 MP ön kamera olmak üzere alışılmış lens seçimleri ile geliyor.

Tablet, Siyah ve Gümüş renklerinde sunulmuş ve microUSB bağlantı noktasından şarj edilen 5.100 mAh gibi dev bir bataryası var. Ayrıca 2 aylık ücretsiz YouTube Premium ve 3 aylık ücretsiz Spotify Premium abonelikleri ile birlikte geliyor.

Samsung, Galaxy Tab A 8.0 (2019) için fiyatlandırma ve çıkış tarihi ayrıntılarını henüz açıklamadı. Ancak özelliklere bakılırsa uzun pil ömrüne sahip, giriş seviyesi bir tablet olacak. YouTube'dan video izlemek ve Spotify müzikleri dinlemek için donatıldığı ortada.

Snapdragon 429 yonga seti Adreno 504 GPU ve 4 adet 1.95 Ghz'de çalışan Cortex-A53 CPU ile geliyor. Çipset 1080p 30 fps'te video kaydetmeye izin veriyor. Oyun tarafında basit seçeneklerin üstesinden gelecektir.

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