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Birkaç yıl önce Xiaomi'nin Çin'in Apple'ı olarak bilindiğini hatırlıyor musunuz? Xiaomi bazen bu karşılaştırmayı kendinin Apple olduğunu düşünecek kadar ciddiye alıyor. Birkaç gün önce haberini yaptığımız gibi Xiaomi Mimoji adında, Apple'ın Memoji'sinin bir kopyası gibi görünen bir özelliği kullanıma sundu. Evet, Xiaomi "Mi" markasını Apple'ın AR avatar özelliğinin ilk iki harfini değiştirerek kullandı. Ancak hikaye burada son bulmadı.

Xiaomi Emoji Reklamında Yanlışlıkla Apple Reklamı Kullandı

Xiaomi, Apple'dan herhangi bir şey kopyalamadığını belirten çok güçlü bir basın açıklaması yayımladı. Ancak, hem Apple'ın Memojisi'sinin hem de Xiaomi'nin Mimoji'sinin kullanıcının yüz ifadeleriyle birlikte hareket eden 3D animasyonlu avatarlar olduğu düşünüldüğünde buna inanmak zordu. Apple'ı kopyaladığını şiddetle reddettikten sonra Xiaomi şimdi de yanlışlıkla Apple'ın reklamlarından birini "çaldı".

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Weibo kullanıcısı tarafından tespit edilen olayda Xiaomi yanlışlıkla yeni Xiaomi Mi CC9 cihazının ürün sayfasına Apple reklamını yerleştiriyor. Mi CC9'da yerleşik Mimoji özelliği mevcut. Sitede müzik sanatçısı Khalid'in AR versiyonunu içeren bir Apple Music Memoji reklamı vardı. Xiaomi'nin halkla ilişkiler genel müdürü Xu Jieyun, Xiaomi personelinin yanlış içerik yüklediğini söyledi. Xiaomi daha sonra Apple kaynaklı tüm söz konusu materyalleri kaldırdı.

Jony Ive, Xiaomi'ye "Hırsız ve tembel" demişti

Apple tasarım şefi Jony Ive, 2014 yılında Xiaomi'nin Apple'ın donanım ve kullanıcı arayüzü tasarımlarını kopyalamasıyla ilgili olarak "Hırsızlık ve tembellik olarak görüyorum" demişti. Apple ile yapılan karşılaştırmalar son birkaç yıl içinde bir miktar azalmıştı, çünkü Xiaomi fiyat – performans cihazları sunan bir üretici haline gelerek kendisine niş bir pazar oluşturdu. Xiaomi geçtiğimiz yıl 122.6 milyon telefon satarak dünyada en çok telefon satan markalar tablosunda dördüncü oldu.

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