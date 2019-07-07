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Android için en iyi ses yükseltici uygulamaları bulmak istiyorsanız, başlamak için bariz yer Play Store'dur. Bu, aynı adı taşıyan uygulamalardan, harika derecelendirmelerden ve çok sayıda indirmeden oluşan düzinelerce sonuç verir. Ancak hangisinin gerçekten çalışıp çalışmadığını bilemezsiniz. O nedenle işte Android telefonunuz için en iyi ses yükseltici uygulamalar.

Android Telefonlar İçin Ses Yükseltici Uygulamalar

Equalizer

Equalizer genellikle ses kalitesini artırmak için en iyi seçenektir. Telefonunuzu daha yüksek sesli yapar ve yan etki olarak görünebilecek herhangi bir bozulmayı önlemeniz için frekans kaydırıcılara sahiptir. Basit bir ada sahip olan Equalizer, bulabileceğiniz en iyi ve basit ses yükseltici uygulamalardan biridir.

Equalizer ile önceden ayarlanmış 11 ses profilinden birini seçebilirsiniz. Ücretli sürüme yükseltirseniz, kendinizinkini de oluşturabilirsiniz. Sound Amplifier'ı etkinleştirmek için sağ üst köşedeki Power düğmesine basın. Burada Bass Boost'u da kullanabilirsiniz; telefonunuzun hoparlörleri sınırlı olabilse de kaliteli kulaklıklara sahipseniz harikadır.

Equalizer FX

Bu uygulama Equalizer'a benzer ancak önemli bir farkla: Google Play Müzik ile çalışır. Üçüncü taraf ses uygulamalarının çoğu, akış servisleriyle çalışmaz veya en azından ücretli ödeme yapmanızı ister. FX ile böyle bir sorun yok; otomatik olarak çalışır ve ücretsizdir.

Efektler sekmesinde, telefonunuzun hoparlörlerinin sesini yükseltmeye yardımcı olacak Bass Boost ve Loudness Enhancer seçenekleri bulunur.

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Precise Volume

Precise Volume herkes için bir şeyler sunan kapsamlı bir ses yükseltici uygulamadır. Ses yükseltici işlevli bir ekolayzırı var. Ayrıca, bir kulaklık taktığınızda etkinleştirilecek olan hazır ayarlar bulunur ve farklı uygulamalar için özel ses seviyeleri belirleyebilirsiniz.

Android'in standart 15 adımlı ses düzeyi kontrolünü 100 adımlı bir alternatifle değiştirebilirsiniz. Telefonunuzdan ne kadar ses çıkmasını istediğiniz zaman bu tam olarak en iyi şekilde kontrol etmenizi sağlar.

MX Player

Yalnızca videolar için olmak üzere MX Player, filmlerin sesini telefonunuzun normalde izin verdiğinden yüzde 200 oranında artırabilir. İlk önce ayarlamanız gerekmesine rağmen, uygulamanın jest tabanlı kontrolleri sayesinde bu işlemin kullanımı daha kolaydır.

Ayarlar > Ses bölümüne gidin ve Ses seviyesi artırma etiketli kutuyu işaretleyin. Sonra, Ayarlar> Kod Çözücü seçeneğine gidin ve HW+ kod çözücü kutusunu seçin.

Şimdi bir video oynatmaya başlayın. Sesi artırmak için ekranı yukarı kaydırın. 15 adımlı ses yükseltme kaydırıcısı sizi maksimum ses seviyesine götürür. Kaydırmaya devam edin ve sesi daha 15 seviye daha artırabileceksiniz. Uygulamadan çıktığınızda ses seviyesi normale döner.

Viper4Android

Android telefonunuz veya tabletiniz root'luyse ses seviyesini artırmak çok daha kolaydır. Müthiş (ve inanılmaz derecede güçlü) bir ses aracı olan Viper4Android gibi uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google Play Store'da root olmayan cihazlar için resmi olmayan bir Viper4Android sürümü var. Ancak, en iyi sonuçları elde etmek için, onu root'lu olarak kullanmak gerekiyor. Xposed Framework aracılığıyla veya en iyi Magisk modüllerinden biriyle yükleyebilirsiniz.

Kurulduktan sonra, Slight'tan Extreme güç seviyelerine kadar uzanan eXtra Loud modunu etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzun dahili hoparlörlerinden mümkün olan en iyi ses kalitesini elde etmek için Speaker Optimization / Hoparlör Optimizasyonu aracını da kullanabilirsiniz.

Daha da iyisi, herkese uyan tek bir yaklaşıma razı olmak zorunda değilsiniz. Kulaklıklardaki veya Bluetooth hoparlörlerdeki sesi artırmak için birbirinden farklı ayarları kullanabilirsiniz.

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