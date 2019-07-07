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Artırılmış gerçeklik ya da AR kameranızı çok daha akıllı ve yetenekli hale getiriyor. Yazımızda yer verdiğimiz en iyi artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını kullanarak siz de bu dünyanın kapılarını aralayabilir ve potansiyellerini öğrenebilirsiniz.

En İyi Artırılmış Gerçeklik (AR) Uygulamaları (Android Telefonlar)

ViewRanger

Seyahat etmeyi, yürüyüş yapmayı, bisiklet sürmeyi veya genellikle yeni alanları keşfetmeyi seviyorsanız, ViewRanger'ı seveceksiniz. Özellikle bir sonraki harika rotayı arayan yürüyüşçüler için tasarlanmış bir uygulama.

Yolları ve patikaları gösteren bir kütüphanesi bulunmaktadır. Daha da önemlisi, GPS'in konumunuzu tanımlamasını sağlayabilir ve yeni bölgeye ilk seyahatinizi yaparken kendi yolunuzu kaydetmek için ViewRanger'ı kullanabilirsiniz.

ViewRanger'ı gerçekten harika bir artırılmış gerçeklik uygulaması yapan şey, Skyline özelliğidir. Skyline simgesine dokunduğunuzda ve kameranızla kaydırdığınızda, uygulama yakınınızdaki tüm dağ zirvelerini, gölleri ve diğer önemli yerleri gösterecektir.

Ek bir bonus olarak, uygulama, bulunduğunuz yerin bir sinyalini gönderebileceğiniz bir BuddyBeacon özelliği içerir, böylece arkadaşlarınız nerede olursanız olun sizi bulabilir.

WallaMe

WallaMe, tüm dünyayı boş bir tuvale dönüştürerek gizli mesajları başkalarıyla paylaşmanıza izin verir.

İnsanların bir noktadaki öğelerin nasıl organize edileceğini anlamalarına yardımcı olmak için bile kullanılabilir ya da örneğin, herhangi bir alana bir poster (sadece seçtiğiniz insanların görebileceği) yerleştirebilirsiniz.

Bu uygulama depolama raflarını veya bir makinenin parçalarını düzenlemeniz gereken bir çalışma ortamında bile faydalı olabilir. Sadece bir resim çekin ve önemli alanları etiketleyin.

Ingress





Oyun oynamak için iyi bir AR uygulaması arıyorsanız Ingress'i şimdi kontrol etmelisiniz.

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Ingress AR oyununda Resistance veya Enlightened taraflarından birini seçmeniz gerekir. İlginç bir sanal dünyadır. Bu noktadan itibaren, göreviniz gerçek dünyada sanal portallar bulmak ve onları sizin tarafınıza geçecek şekilde yakalamaktır. Pokemon GO gibi özgürce dolaşmanızı gerektirir.

Holo





Holo bir kez kullanmaya başladıktan sonra kolayca sevebileceğiniz bir AR uygulaması. Holo ile sanal karakterleri ve nesneleri gerçek dünyaya yerleştirebilirsiniz. Yani hologramlar ile çalışır.

Bu sayede bazı oldukça komik özçekimler ve sosyal medyada paylaşmaya karşı koyamayacağınız fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

Uygulamayı test ederken, Örümcek Adam'ı güvertemizin üzerine, Einstein'ı kulübenin çatısına ve kedimizi hemen yanında rakun olan bir noktaya yerleştirdik — ve fark etmedi bile!

W.A.R

W.A.R, Widespread Augemented Reality anlamına gelir. İnsanların bir konumu etiketleyerek bilgiler paylaşmalarına olanak tanıyan bir sosyal AR uygulaması olarak tasarlanmıştır.

Bu uygulamanın gerçek amacı arkadaşlarınızla birlikte kullanmaktır. Bir grupta birlikte seyahat ediyorsanız ve farklı yerlere mesajlar bırakmak istiyorsanız, özellikle yararlıdır.

Arkadaş grubunuzdan ayrıldığınız bir senaryoyu hayal edin. Nerede olduğunuzu sormak için mesaj atmaya başlarlar. Konumunuzu tanımlamaya çalışabilirsiniz ya da daha iyisi, bu uygulama aracılığıyla geçerli konumunuzu coğrafi olarak etiketleyerek onlara gösterebilirsiniz.

Konumunuz haritada yeşil bir noktayla belirtilir. Tüm arkadaşlarınız bu artırılmış gerçeklik konumunuzu görmek için uygulamayı kullanabilir.

Star Walk 2

Sadece açın ve telefonunu gökyüzüne doğrultun. Tüm gezegenler, yıldızlar, takımyıldızlar ve hatta geçmekte olan uydular hemen önünüzde dizilecek.

Bu cep planetaryumu öğretmenler veya amatör astronomlar için idealdir. Ayrıca, gökyüzündeki ışığın bir yıldız mı, Mars mı yoksa Uluslararası Uzay İstasyonu mu olduğunu belirlemek için de faydalıdır.

Gündüz bile iyi çalışır. Yıldızlar biraz daha soluktur, ama her şey hala gökyüzünde netçe görebilirsiniz.

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