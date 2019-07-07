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Huawei'in HongMeng / Ark işletim sistemi, Android işletim sistemi için alternatif olarak geliştirilen bir ürün. Bu noktada, Başkan Donald Trump bir hafta önce ABD firmalarının Huawei'ye satış yapmaya başlayabileceğini söylemesine rağmen Google'ın üretici ile çalışmaya devam edip etmeyeceği belli değil. Şirket ABD Ticaret Bakanlığı'nın İşletme Listesi'nde kalmaya devam ediyor ve hala "kara listeye alınmış" olarak kabul ediliyor.

Huawei'in İşletim Sistemi Android'den Daha Hızlı

Huawei'in kurucusu Ren Zhengfei geçtiğimiz günlerde Fransız dergisi LePoint ile konuştu ve şirketin Android'e olan bağımlılığını azaltmayı planladığını söyledi. Aynı zamanda, yönetici Huawei'in işletim sisteminin Android için bir alternatiften daha fazlası olduğunu ve IoT ve otonom araçlar için kullanılabileceğini açıkça ortaya koydu. Önceki bir rapor HongMeng'in Android'den %60 daha hızlı olduğunu iddia ederken, Ren işletim sisteminin işlem gecikmesinin 5 milisaniyeden az olduğunu belirtti. Sadece Android'den değil, iOS'ten daha hızlı olmasının "muhtemel" olduğunu söyledi.

Ren, Huawei'in Google Play Store'un yerine yeni bir uygulama mağazası oluşturmaya çalışacağını ve bu alanın HongMeng ve Huawei için zorlu olacağını kabul ediyor. Şirketin kurucusu, uygulama geliştiricilerin hem iOS hem de Android platformları için ne kadar özel olduğunu belirtiyor. Huawei Technologies Consumer Business Group'un CEO'su Richard Yu, HongMeng'in Çin'de bu sonbaharda çıkış yapacağını ve diğer pazarlara gelecek yılın başlarında geleceğini süreceğini söyledi. Google'ın Huawei ile bağları yeniden inşa etmeyeceğini varsayarsak, HongMeng ya da diğer adıyla Ark OS, bu yıl Huawei Mate 30 ile piyasaya sürülmeye başlayabilir.

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Huawei, gelecek yıl dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmak için Samsung'u geçmeyeceğini itiraf ediyor.

Katlanabilir Huawei Mate X'e gelince, şirket ABD tedarik zincirinden yasaklanmadan çok önce Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Bu da Mate X, Eylül ayında piyasaya sürüldüğünde Android ile yüklenmiş olarak geleceği anlamına geliyor. Geçtiğimiz ay, Huawei Android Q'ya güncellenecek telefonların bir listesini yayınladı. Bu liste P30 serisini ve Mate 20 Pro'yu oluşturan üç telefonu da içeriyordu. Ayrıca listede Mate 20 X (hem 4G hem 5G sürümü) ve yeni çıkan Honor 20 var.

Huawei'in Batı Avrupa'daki Tüketici İş Grubu Başkanı Walter Ji ile yapılan son röportajda, şirketin gelecek yıl en iyi akıllı telefon üreticisi olmak için Samsung'u geçemeyeceği teyit edildi. Bu, uzun zamandır 2016 yılına kadar Richard Yu gibi Huawei yöneticileri tarafından sözlü olarak ifade edilen bir hedef olmuştu. Huawei dünya çapında 104.1 milyon ünite sevk ederek Samsung ve Apple'dan sonra üçüncü sıraya yerleşmişti. 2018 yılına kadar, üretici dünya çapında 206 milyon telefon sattı ve bu yılın ilk çeyreğinde ivme devam etti. Ocak ayından Mart ayına kadar Huawei, yıllık %50,3 artışla 59 milyon adet cihaz sattı ve Apple'ı geçerek ikinci sırayı aldı. Yasak olmasaydı, Huawei'in gelecek yıl en üst sıralarda yer alması çok muhtemeldi. Şimdi, Huawei uluslararası teslimatlarda %40 ila %60 düşüş bekliyor, bu da 2019 için toplam 140 milyon ila 160 milyon telefon gönderisine yol açacak.

Dünyanın akıllı telefonlarının yaklaşık %85'inde bulunan işletim sisteminin kullanılmasının yasaklanması ile Huawei'in tamamen iyileşmesi zor olacak. Ve hala ARM'in yerini alacak yeni bir çip mimarisi bulma meselesi var. Huawei'in geleceği bir zamanlar çok açık ve netken şimdi belirsiz ve çamurlu. Android alternatifi Ark OS, Google'ın açık kaynaklı işletim sisteminden daha hızlı olsa bile, Huawei'in Samsung'u bir kez daha hedef alması için bundan daha fazlası gerekecek.

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