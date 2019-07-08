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Uzun zamandır Huawei'in Android ve Windows'un yerini alması beklenen ve birçok cihazda kullanılabilecek kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını biliyorduk. Bu senaryo, birkaç hafta önce Trump yönetimi, Çin'in en büyük akıllı telefon satıcısını, ister yazılım ister donanım olsun, ABD'de üretilen herhangi bir teknolojiyi ithal etmesini engelleyen kararından sonra ortaya çıktı. Yeni haberler şimdi Mate 30 Pro'nun Android yerine yeni işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor.

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Huawei Mate 30 Pro Android Yerine Farklı OS ile Gelebilir

Kısa bir süre sonra, Huawei'in Android yerine yeni bir mobil işletim sistemi kullanacağını öğrenmiştik. Bu sürümde dolayısıyla Android uygulamalarına erişim olmayacaktı. Ardından Huawei, işletim sisteminin adı olduğuna inanılan "HongMeng" (diğer pazarlarda Ark OS olacak) markasını birçok ülkede tescil ettirildi. HongMeng artık çıkış yapmaya hazır gibi görünüyor.

Yeni bir rapor, Huawei'in bu işletim sistemini Mate 30 serisinde test etmeye başladığını gösteriyor. Öyle ki çıkış yapmaya hazırlanan Mate 30 Pro'da Android değil HongMeng olacak. HongMeng elbette Çin'e özel kalabilir. Zira daha önce Ark OS adını duymuştuk. Ark muhtemelen aynı mobil OS'in Türkiye ve benzer pazarlardaki adı olacak.

Yılın ikinci amiral gemisi

Cihaz yılın ikinci Huawei amiral gemisi olacak. Tabii katlanabilir Mate X'i saymazsak. Mate X daha çok niş bir ürün olarak kalacağı için çok az insanın elinde bulunacak. HongMeng Çin'de sorunsuz şekilde çalışacaktır, zira ülkede Android ve Google resmi bir varlık göstermiyor. Türkiye gibi diğer pazarları ise bekleyip görmemiz gerekecek.

Mate 30 Pro'nun gerçek çıkış tarihi henüz sızmadı ancak şirkete tanınan 90 günlük iş yapma hakkı Ağustos'ta bitiyor. Dolayısıyla çıkış bu tarihlerde olacaktır. Birkaç gün önce Trump yasağı sözde kaldırdığını duyurdu ve şirketin tekrar iş yapabileceğini söyledi. Ancak bu pek bir şeyi değiştirmiş görünmüyor, zira şirket hala kara listede.

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