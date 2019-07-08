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İstatistiklere göre bu yıl akıllı telefonunuza gelen aramaların %50'si sizi aldatmaya çalışan spam çağrılar olacak. Peki bunu göz önünde bulundurarak, bu rahatsız edici durumu engellemek için ayda 3.99 dolar öder miydiniz? Firewall adlı yeni bir uygulamanın, bu spam aramaları ve dolandırıcıları engellemek için gerektirdiği ücret bu. Ayrıca, bir aramaya geri dönmeye karar verirseniz, uygulama, spam göndereni sahte numara ile aramanıza bile izin veriyor.

iPhone'da Spam Çağrıları Engelleme Uygulaması

Firewall uygulaması iOS kullanıcıları için iki haftalık ücretsiz deneme sürümü sunar (bir Android sürümü hazırlanmaktadır ve hazır olduğunda e-postayla size bildirilmesini sağlayabilirsiniz). İstenmeyen aramaların %100'ünün engellenmesini garanti etmenin tek yolu olduğunu söylediği beyaz liste yaklaşımını kullanır. Kullanıcılar, rehber listesindeki numaralar da dahil olmak üzere uygulamadan geçmesine izin vermek istediği numaraları beyaz listeye alır.

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Otomatik numara engelleme nasıl çalışıyor?

Aboneler telefon numaralarını Firewall'a iletir. Gelen bir arama geldiğinde, Firewall bunun iPhone'a mı yoksa Firewall'un kendi sesli posta özelliğine mi gitmesi gerektiğini belirler. Bu belirleme, bir üyenin beyaz listesine ve Firewall'un, spam çağrılar olduğu bilinen telefon numaralarını ele alan veritabanına dayanmaktadır. Bir çağrı Firewall'un sesli postasına giderse, kullanıcılar isterse bilinmeyen arayan tarafından bırakılan mesajın bir metnini okuyabilirler. Abone aramaya geri dönmeye karar verirse, Firewall onlara diğer tarafın ekranında görünecek sahte bir numara verir. Ayrıca üyeler belirli bir numaradan gelecek gelecekteki aramaların taranmasını istemiyorsa bu numara kolayca beyaz listelerine eklenebilir. Bir abone önemli bir arama bekliyorsa, Firewall bir düğmeye dokunarak 10, 30 veya 60 dakika duraklatılabilir.

Android ve iOS, bilinmeyen telefon görüşmelerini taramak veya engellemek için kendi ücretsiz seçeneklerine sahip

Firewall uygulaması spam aramaları, robocall'ları, telefon pazarlamacılarını ve diğer istenmeyen arama türlerinin her birini engellemeyi garanti ediyor. Uygulama bilinmeyen aramaları telesekretere yönlendirerek sizi büyük bir zahmetten kurtarıyor. Ancak markette ücretsiz seçenekler de yok değil.

Google, Pixel, Moto G7 ve Motorola One kullanıcılarına Call Screen özelliğini sunuyor. Bilinmeyen bir numaradan bir arama geldiğinde, bu Android telefon cihazlarına sahip olan kişiler, telefonda gerçek zamanlı olarak bir konuşmanın transkripsiyonunu okurken Google Assistant'ın aramayı cevaplamasını sağlayabiliyor. Kullanıcılar diledikleri zaman aramaya katılabiliyor.

iOS 13 çıktığında iPhone kullanıcılarının yalnızca rehber listesindeki, e-posta ve Mesajlar uygulamalarındaki numaralardan yapılan aramaları kabul etmesine yarayan bir özellik gelecek. Buna "Bilinmeyen aramaları sustur" deniliyor.

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