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Apple'ın tedarik zinciri kaynaklarından alıntı yapan IHS Markit analisti Jeff Lin'in kabataslak yeni söylentisine göre, şirket hızlıca 2020'de piyasaya sürülecek katlanabilir ekranlı yeni bir iPad üzerinde çalışıyor. Birçok rapor Apple'ın katlanabilir cihazlarla ilgilenebileceğini öne sürdü, ancak potansiyel bir katlanabilir iPad'i ilk defa duymuş oluyoruz.

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Katlanabilir iPad Yolda ve Kısa Süre İçerisinde Geliyor

Lin'e göre, katlanabilir 2020 iPad'in ekran boyutu mevcut MacBook serisine neredeyse eşit olacak. Ayrıca mevcut 12.9 inç iPad Pro'ya benzer şekilde 12 inçlik aralıkta başka bir iPad daha bulunacak. Lin, katlanabilir iPad'in ilk 5G'de destekli iPad olacağını ve birçok "işletme dostu" özellik sunacağını belirtti.

Şu andan itibaren, söylentiler, yeni nesil iPad Pro modellerinin potansiyel olarak Time of Flight kamera sistemiyle 2020'nin başlarında piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Bu kamera 3D nesnelerin iPad'in kamerası kullanılarak yakalanmasını ve Apple Pencil ile düzenlenmesini sağlıyor. Yine de aynı yıl iki amiral gemisi iPad görmemiz şaşırtıcı olacak.

Bununla birlikte raporlar, Apple'ın 2020 iPhone'larının 5G ağını destekleyeceğini ve iPhone'un iPad'den önce 5G özelliklerini alacağını gösteriyor. Tüm operatörler uzun bir süre önce 5G ağlarını başlattı. Apple'ın bu alana adım atması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Sonu Galaxy Fold gibi olabilir

Katlanabilir ekran ile ilgili olarak, Samsung'un Galaxy Fold'unu ele alırsak, katlanabilen ekranlı bir iPad'i piyasaya süren Apple muhtemelen pek çok sorunla mücadele edecektir. Nisan ayında tanıtım amaçlı YouTube kanallarına dağıtılan Galaxy Fold birçok ciddi sorun yaşadıktan sonra süresiz olarak geri çekildi.

Samsung sonunda Galaxy Fold'un lansmanını ertelemeye karar verdi ve bu hafta cihazın baştan tasarlanması işlemini tamamladı, ancak son lansman tarihi hala bilinmiyor.

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