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Meşgul hayatımız bazen bazı şeyleri unutmamıza neden olabilir. Bunun yerine tüm görevlerinizi hatırlamanıza yardımcı olması için uygulamalardan yardım alabilirsiniz. İşte unutkan insanlar için en iyi uygulamalardan bazıları.

Unutkan İnsanlar İçin En İyi Uygulamalar

Günlük görevleri tamamlamayı unutuyorsanız, hatırlatıcı ve otomasyon uygulamaları hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olmanıza yardımcı olabilir.

Hatırlatma ve Otomasyon Uygulaması

TickTick







TickTick, ücretsiz sürümde bile bazı güçlü araçlar içeren bir hatırlatma uygulamasıdır. En iyi özellik, hatırlatma zamanlamasıdır. Sadece belirli bir süre için bir hatırlatıcı ayarlamakla kalmaz, önceliğini ve tekrar edip etmeyeceğini de belirleyebilirsiniz.

Bir hatırlatıcıyı ertelemeye karar verirseniz, sonsuza dek ertelemeniz gerekmez. Aksine, dakikalar, saatler veya günlerce erteleyebilirsiniz. Farklı görevlerinizi, diğer uygulamalarla senkronize edilecek merkezi bir takvimde görüntüleme seçeneğine sahipsiniz.

Notları ve Bağlantıları Kaydetme Uygulaması

Bir şeyleri okumak ve daha sonra not almak için çok sayıda uygulama vardır. Dolayısıyla artık kağıt ve kaleme ihtiyacınız olmayacak.

Instapaper







Instapaper, daha sonra okumak üzere çeşitli web sitelerini ve bağlantıları cihazlarınız arasınız görüntülemek üzere kaydetmenize olanak verir. Yalnızca web sayfalarını kaydetmekle kalmaz, uygulama aynı zamanda videoları ve diğer web içeriğini de kaydetmenize izin verir.

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Uygulama okumayı kolaylaştırmak için optimize edilmiştir. Metin boyutunu ve rengini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz

Önemli Günleri Hatırlatma Uygulaması

Günlük işleri unutmak büyük bir sıkıntı olsa da, önemli tarih ve olayları unutmak sosyal bir bedelle gelir. Yaklaşan doğum günlerini veya yıldönümlerini unutmadığınızdan emin olmak için bu uygulamayı kullanın.

Countdown+ Lite







Önemli tarihleri ve olayları hatırlamak söz konusu olduğunda fazladan desteğe ihtiyacınız varsa, Countdown+ Lite kolay bir hatırlatma uygulamasıdır. Uygulamayı telefonunuzun takvimi ile senkronize ederken, izlemek istediğiniz etkinlikleri ve önemli tarihleri manuel olarak da ekleyebilirsiniz.

Şifrelerini Unutulanlar İçin Uygulamalar

Eğer unutkanlığınız şifreleri de içeriyorsa, bu uygulamalar size yardımcı olabilir.

LastPass







LastPass, hesaplarını güvende tutmak isteyen ancak şifreleri hatırlamakta güçlük çeken insanlar için kullanışlı bir araçtır. Hizmet, tüm hesaplarınızı koruyan güçlü bir ana parola ile gelir ve böylece tüm parolalarınızı güvenli bir kasada saklamanıza olanak tanır.

Uygulama sizin için herhangi bir şifre alanını da doldurur, böylece şifreleri kendiniz hatırlamanıza gerek kalmaz. Buna uygulamalarda, farklı web sitelerinde ve ödeme portallarında şifreleri doldurma dahildir.

Google Şifre Yöneticisi

Android kullanıcısıysanız ve öncelikle Chrome'da internete göz atıyorsanız, şifreleri hatırlamak için kullanabileceğiniz dahili bir araç zaten vardır. Google'ın Parola Yöneticisi, hesabınızla ilişkili giriş ayrıntılarını saklar ve gerekirse onlara göz atmanızı sağlar.

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