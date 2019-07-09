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Geçen hafta ilk kez notmal Honor 9Xi görme şansına erişmiştik şimdi ise büyük kardeşi Honor 9X Pro ile karşı karşıyayız. Sızıntı her zaman olduğu gibi Evan Blass'ten geliyor ve cihaz hakkında pek çok önemli bilgi veriyor. Honor 9X serisi ülkemizde de çok satan Honor 8X ailesinin devamı olacak ve bu kez daha iddialı özellikler ile çıkış yapacak. Sızdırılan şematiklere bakılırsa 9X ve 9X Pro genel olarak aynı tasarımlara sahip olacak.

Açılır Kameralı Honor 9X Pro Özellikleri Belli Oluyor

Honor 9X ve 9X Pro'nun arka tarafında iddialı kamera kurulumlarına yer verilecek. Ancak şematiğe göre 9X Pro'da üçlü kamera kurulumu olacak. Aynı zamanda çok daha büyük ekranla gelecek ve 3.5 mm kulaklık girişi yerli yerinde olacak. Açılır kameraya (pop-up kamera) sahip olması ekranda çentik bulundurmayacağını gösteriyor.

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Önceki teknik sızıntılara göre Honor 9X Pro'nun özellikleri hakkında bilgi sahibiyiz. Kamera tarafında telefonun 8 MP geniş açı kamera sensörü ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör ve 48 MP Sony IMX582 birincil kameraya sahip olduğu söyleniyor. 9X Pro'nun ekran boyutu 6,5 ila 6,7 inç arasında olacak ve bir LCD panelden oluşacak. Tasarımda metal çerçevenin yanında çift cam yapıya sahip olunacak.

Diğer özellikler

Telefonun kasasının altında geçen ay Huawei Nova 5 ile piyasaya sürülen yeni Kirin 810 yonga seti olması bekleniyor. Bu yonga seti fiyat – performans anlamında iddialı olması için tasarlanmış. Orta sınıfın yeni canavarı olacağı söyleniyor. Eski Kirin 710'un kolayca yerini alacağını söyleyebiliriz.

Özellikler tarafında geriye kalan detaylar arasında 25 MP selfie kamera, 20W hızlı şarj ile 4.000 mAh pil var. Cihazın görece az güç harcayan işlemciler ile geleceği düşünüldüğünde 4.000 mAh pil oldukça iyi görünüyor. 20W hızlı şarj da bugün Samsung'un sunduğu 15W şarja kıyasla başarılı. Honor 9X serisinin 23 Temmuz'da Çin'de piyasaya sürülmesi ve Honor'un orta seviye portföyüne girmesi bekleniyor. Türkiye ve diğer pazarlar için de hızlıca çıkış yapacaktır.

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