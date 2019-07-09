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HUAWEI Mate X ve Samsung Galaxy Fold'un bu yılın başında duyurulmasının ardından her iki cihazın da ertelendiğini görmüştük. Sızdırılan bilgilere göre şimdi Sony'nin bu katlanabilir cihazlar için bir rakip ürün üzerinde çalıştığı söyleniyor. Twitter'da Max J tarafından yapılan bir sızıntıya göre, şirketin kullanacağı 'roll-up' ekran tasarımı, telefonun ekranının rulo gibi sarılmasına izin verecek.

Sony'nin Rulo Ekranlı Telefonu 10x Yakınlaştırma Sunuyor

Sızıntıların gösterdiği gibi Xiaomi bile son zamanlarda katlanabilir bir telefon üzerinde çalışmaya başlamıştı ancak ticari olarak ne zaman piyasaya sürüleceği doğrulanmamıştı.

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Söylentiye göre Sony, taşınabilir ekranı ve 10x zoom kamerası bulunan rüya gibi bir telefonu kısa süre içerisinde piyasaya sürecek Bu telefon "nautilus tasarım" adını taşıyan bir LG marka panel ile geliyor.

LG, CES 2018'de kıvrılabilir ekranlı 65 inçlik bir OLED TV'sini tanıtmıştı. Sony aynı teknolojinin daha küçük bir versiyonunu kullanacak olabilir. Bu sadece bir prototipti, ancak şirket televizyonlarını bu yıl daha sonra Signature Series R olarak satmaya başlayacak.

Özellikleri

Rolu gibi yuvarlanabilen yeni Sony Xperia için testlerde Qualcomm SM7250 yonga seti (Snapdragon 710) kullanılmaya başlanmış. Cihaz hala prototip aşamasında. Seri üretim modelde 5G bağlantı desteği için X50 modem ile Snapdragon 855 yonga setine yer verilecek.

Telefonun 10x zoom kamerası olduğu söyleniyor. Bunun 5x optik ve 10x hibrit veya gerçek optik 10x zoom olup olmadığı net değil. Ayrıca, büyük olasılıkla yuvarlanabilir form faktörü ile sınırlandırıldığından ancak 3.220mAh pil ile çalışacağı açıklanmış (katlanabilir telefonlar iki pil kullanıyor).

Yuvarlanabilir ekranlı Sony Xperia bu yıl Aralık ayında veya 2020 başlarında piyasaya sunulacak. Yani oldukça hızlı bir şekilde gelecek. Cihazı iPhone 11'ler piyasaya çıktıktan sonra ve markette başka amiral gemisi beklenmediği bir zamanda göreceğiz.

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