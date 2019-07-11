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Geçen hafta, Huawei Malezya'nın web sitesinde yayınlanan ve merakla beklenen EMUI 9.1'in güncelleme çizelgesi ortaya çıkmıştı. Şu anda, Huawei'in Güney Afrika şubesi, EMUI 9.1 güncellemesini almak üzere hazırlanan başka 5 Huawei akıllı telefon daha olacağını açıkladı. Bu cihazlar, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Mate 20 Lite, Huawei P30 Lite, Huawei P Smart 2019, Huawei Y6 (2019) ve Huawei Y5 (2019) olarak sıralanıyor.

5 Huawei Telefon Bu Ay EMUI 9.1 Alıyor

Altı cihazdan sadece Huawei Mate 10 Porsche Design'ın bu ayki güncellemeyi alması bekleniyor. Diğer 5 aygıta gelince, sadece Ağustos ayında güncelleme alacaklar.

Kaçırılanlar için, aşağıda sıralanan Huawei akıllı telefonlar için geçici EMUI 9.1 güncelleme programı bulunmaktadır. Bu program yalnızca Huawei Malaysia tarafından onaylandı ve diğer bölgeler veya ülkeler için geçerli olmayabilecek bir program olduğunu belirtelim.

EMUI 9.1 bazı iddialı özelliklerle geliyor. Bunları yazının en altında bulabilirsiniz.

Temmuz ayında EMUI 9.1 güncellemesini almak için hazırlanan cihazların listesi

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HUAWEI P20

HUAWEI P20 Pro

HUAWEI nova 3

HUAWEI nova 3i

HUAWEI nova 4

HUAWEI nova 4e

HUAWEI Mate 10

HUAWEI Mate 10 Pro

HUAWEI Mate 9

HUAWEI Mate 9 Pro

HUAWEI Y9 2019

Ağustos ayında EMUI 9.1 güncellemesini almak için hazırlanan cihazların listesi

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HUAWEI Mate RS

HUAWEI P10

HUAWEI P10 Plus

HONOR 7X

HONOR View 10

HONOR 8X

HONOR 10 Lite

HONOR 20 Lite

HONOR Play

HONOR 10

HONOR 8 Pro

HONOR 9 Lite

EMUI 9.1 özellikleri

GPU Turbo 3.0: Huawei'nin GPU Turbo'su çeşitli Huawei ve Honor akıllı telefonlarında oyun performansını artıran bir yazılım özelliğidir.

Huawei'nin GPU Turbo'su çeşitli Huawei ve Honor akıllı telefonlarında oyun performansını artıran bir yazılım özelliğidir. Yeni EROFS dosya sistemi: EMUI 9.1, Huawei cep telefonlarının akıcılığını %20 oranında iyileştirmeye yardımcı olan yeni bir EROFS dosya sistemidir.

EMUI 9.1, Huawei cep telefonlarının akıcılığını %20 oranında iyileştirmeye yardımcı olan yeni bir EROFS dosya sistemidir. Yeni ses yardımcısı: EMUI 9.1 ile yeni bir ses asistanı geliyor ve yeni etkileşimler getiriyor; uyandırmak için güç düğmesine 1 saniye boyunca uzun süre basın.

EMUI 9.1 ile yeni bir ses asistanı geliyor ve yeni etkileşimler getiriyor; uyandırmak için güç düğmesine 1 saniye boyunca uzun süre basın. VLOG: HUAWEI Vlog, kolay vlog düzenleme için mükemmel araçları olan yeni özelliklere ve efektlere sahip bir yazılım. Vlog'ları tek bir tıklamayla paylaşabilirsiniz.

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Telefon, uzunluk, alanı, hacim, yükseklik vb. ölçüleri doğrudan ölçebilir. Phone clone: Kişilerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve daha fazlasını yeni telefonunuza yalnızca birkaç dakika içinde kolayca ve hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.

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