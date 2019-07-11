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Çoğu insan Mozilla şirketinin gerçek sloganını bilmez. Slogan derken "varoluş amaçları" gizlilik, şeffaflık ve mahremiyettir. O nedenle bu şirket pek çok uygulama ve yazılım geliştiriyor. Kendi tarayıcısının pek çok versiyonu var. Hemen hepsi de gizlilik ve pratiklik üzerine odaklanıyor; Google için daha az önemli konulara.

Firefox Severler İçin Mozilla'nın En İyi Uygulamaları

Özgür ve açık kaynaklı yazılımın en iyi örneği olan Mozilla, bu zamana kadar yalnızca yeni bir Firefox sürümünden çok daha fazlasını çıkardı. Çevrimiçi reklamverenlerden sıyrılmayı sağlayan araçlar, daha hızlı çalışan tarayıcılar ve hatta ekran görüntülerini yöneten yeni araçlar geliştirdi. İşte onlar:

Track This (Web): Site Tracker'larını Sahte Profillerle Kandırın

TrackThis, dört "alter ego" profili arasından seçim yapmanıza izin verir: Hypebeast, Filthy Rich, Doomsday ve Influencer. Gerçekte kim olduğunuzdan mümkün olduğunca uzak olursunuz. Kararınızı verdikten sonra, bu web sitesi böyle bir kullanıcının ziyaret edebileceği 100 farklı bağlantıyı açar. Böylece sizinle ilgili bilgileri öğrenmek isteyen izleyicilere (website tracker'ları) yanlış bilgi vermiş olursunuz. Mahremiyetiniz korunur!

Facebook Container 2 (Firefox): Geliştirilmiş Facebook Gizlilik Koruması

Facebook Container 2, Facebook'un en yaygın kullanıldığı taktik olan, sizi diğer sitelerdeki Beğen veya Paylaş düğmesi üzerinden izlemesini önler. Evet, Facebook siz orada değilken de sizi izlemektedir.

Daha da önemlisi, Facebook Container 2, Facebook kullanıcısı olmasanız bile kullanılmaya değer. Sosyal ağın, kayıtlı olmayan kişilerin "gölge profillerini" oluşturduğu bilinmektedir. Mozilla, özellikle eklentinin yeni sürümünün Facebook'un bu tür kullanıcılar hakkında veri almasını ve profil oluşturmasını zorlaştıracağını belirtti.

ScreenshotGo (Android): Ekran Görüntüsündeki Metni Arayın ve Düzenleyin







Android telefonunuzda çok fazla ekran görüntüsü alıyorsanız, bu uygulamaya ihtiyacınız var demektir. Mozilla'nın ScreenshotGo uygulaması, tüm ekran görüntülerinizi organize etmek ve yönetmek ve hatta içindeki metni aramak için kullanılan bir uygulamadır.

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Firefox Preview (Android): Daha Hızlı, Gizlilik Odaklı Tarayıcı





Firefox Preview, Mozilla'nın özel mobil tarayıcı motoru GeckoEngine tarafından desteklenmektedir ve testlerde diğerlerinden daha hızlı olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca, çevrimiçi reklam izleyicilerini varsayılan olarak engeller, kimliğinizi ve gizliliğinizi korur. Mozilla, bu gizliliğe odaklanmanın aslında tüm tarama deneyimini daha hızlı hale getirdiğini iddia ediyor.

Firefox Lite (Android): Tam Sayfa Ekran Görüntüsü Alan Hafif Tarayıcı





Firefox'un normal sürümü, işlemci ve pil kaynaklarını biraz fazla tüketen pek çok özellikle doludur ve bu depolama alanınızı da kaplar. Eski veya yavaş bir Android telefon kullanıyorsanız, Firefox Lite'a geçmeyi düşünün.

Firefox Lite, gizli arama, koyu mod, hızlı başlatma ekranı ve haber akışı gibi harika özelliklere sahiptir. Alanınız azalıyorsa ve hafif ve hızlı bir şeyler istiyorsanız, bu harika Lite Android uygulamasını deneyin.

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