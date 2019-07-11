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Note 10

Yeni bir rapora göre, Samsung Galaxy Note10'un 5G versiyonu 256 GB baz depolamaya sahip olacak. Ek olarak, müşteriler 512 GB ve hatta 1 TB dahili belleğe sahip modelleri seçebilecek. Cihazda 12 GB RAM de bulunacak. Bununla birlikte normal Note 10'un renk seçeneği de ortaya çıktı. Şirket bu kez Huawei'in renklerine yaklaşıyor.

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İşte Samsung Galaxy Note 10 Rengi, 12 GB RAM'li Sürüm Yolda

Note 10+

RAM kapasitesi depolama seçimine bağlı olacak, en üst düzey modelde 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı olacak. Şu anda Galaxy S10+ ile durum benzer. S10 5G sadece 8 GB RAM ve 256 / 512 GB depolama alanıyla geliyor, ancak microSD karttan yoksun olduğuna dikkat çekelim. Dolayısıyla Galaxy Note 10'un 5G versiyonunda microSD kart desteği aşırı kalabilir.

Note 10 ve Note 10+ Farkı

Sızdırılan görsellerde görülebileceği gibi Note 10 ve Note10+ 3 adet arka kamerayla geliyor. Ancak Note 10+'da ayrıca bir ToF sensörü var. Bu da alan derinliği ve nesneleri 3B olarak hesaplama gibi özellikler sunuyor. Bunların dışında çerçevelerin ve çene kısmının hayli inceldiğini söyleyebiliriz. Çentik tarafında ise muhtemelen ekran altı kameralar kadar heyecan verici değil.

Siyah renk seçeneği

Note 10 ve Note 10+ Depolama Seçenekleri

Yaklaşan Samsung amiral gemisi Note 10'un LTE modelleri, Galaxy Note10+ ile aynı seçeneklere sahip olacak: 256 GB taban, maksimum 1 TB dahili depolama. Normal Note 10 ise 128 GB depolama birimiyle gelecek. 128 hemen her şey için yeterli olacaktır.

Bazı Galaxy Note 10 sürümlerinde seramik kullanılacağı bildiriliyor, ancak bunun 5G modeline özel olup olmayacağı veya LTE telefonlarınde de kullanılacağı açık değil. S10 serisinden sadece Galaxy S10+'ın isteğe bağlı seramik arka kapağı vardı. Galaxy Note 10 5G 1TB'ın Samsung'un fiyat rekorunu kıracağını söylemeye gerek yok.

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