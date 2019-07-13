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Huawei'in 2019'daki orijinal planı, katlanabilir Mate X'in ilk 5G telefon olmasını sağlamaktı, ancak son dakikadaki bir gecikme, 2.600 $'lık cihazı Eylül ayına itti. Çinli şirket şimdi daha geleneksel bir akıllı telefon olan Mate 20 X 5G'nin Temmuz boyunca birçok ülkede piyasaya çıkması için kolları sıvadı. 20 X, Huawei'in ilk 5G telefonu olacak.

Huawei Mate 20 X 5G Nihayet Satışa Sunulmaya Başladı

Mate 20 X 5G yüzeyde Huawei'in Mate 20 X modeliyle neredeyse aynı görünüyor; aynı 7.2 inç AMOLED ekran, 24 MP ön kamera ve 8 ila 40 MP arasında değişen üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Huawei, 5G versiyonunun, diğer versiyondan ayırt edilmesi için sırt kısmında bir 5G logosu kullanıyor. Ayrıca cihaz özel bir yeşim taşı veya zümrüt yeşili renkte sunuyor.

Dahili olarak, Huawei tarafından geliştirilen 7 nanometre Kirin 980 işlemcisini görüyoruz. 5G sürümünde daha hızlı ağ performansı ve daha fazla depolama kapasitesi adına diğer bileşenler de farklı. Mate 20 X 5G yeni Balong 5000 modem, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 4.200 mAh batarya ile geliyor (4G'li sürüm 6 GB RAM ve 128 GB depolama ve 5.000 mAh bataryaya sahip).

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Ham 5G performansı açısından Mate 20 X 5G'nin Asya ve Avrupa'da orta bant ağlarda sağlam bir performans göstereceği düşünülüyor. Huawei, cihazın hem en eski 5G bağımsız (NSA) standardını hem de daha yeni 5G bağımsız (SA) standardını ve önceki 2G, 3G ve 4G standartlarını desteklediğini belirtti. Ayrıca 4G ve 5G kartlar için çift SIM desteği de var.

BAE merkezli taşıyıcı Etisalat, 12 Temmuz'dan itibaren 3,523 Dirhem'e (959 $) Mate 20 X 5G'yi satışa sunacağını söyledi. İtalyan müşteriler ise Mate 20 X 5G'yi Amazon'dan 22 Temmuz'a kadar 1.100 € (1.238 $) karşılığında sipariş verebilecek.

İsviçre'nin Sunrise ve Monaco'nun Monaco Telecom'u da dahil olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerindeki taşıyıcılar da daha önce Mate 20 X 5G'yi müşterilere sunacaklarını açıklamıştı. İngiltere'deki taşıyıcı şirket Vodafone da benzer bir açıklama yaptı. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz kesin değil.

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