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Microsoft tarafından yaklaşık iki ay önce açıklanan Pokemon GO rakibi Minecraft Earth'ün bu yıl bir noktada çıkış yapması bekleniyor. Oyun çıkış yapmaya hazır olana kadar geliştiriciler, oyuncuların şimdi bu ay başlayacak olan kapalı beta için kaydolabileceklerini açıkladı. İlk kayıtlar iPhone ve iPad kullanıcılarına açılacak.

Minecraft Earth Kapalı Betası Resmen Başlıyor

Minecraft Earth kapalı betası önümüzdeki iki hafta içinde iOS için başlatılacak. Oyunun Android sürümü daha sonraki bir tarihte kullanıma sunulacak. Elbette bu bir kapalı bir beta olduğundan Microsoft sınırlı sayıda davetiye dağıtacak. Zira şirketin sunucuları resmi lansman için kalibre etmesi ve aşırı yüklememesi gerekiyor.

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Kapalı betaya katılmak için seçilenler, kayıt olurken gönderdikleri Microsoft hesabı veya Xbox Live hesabıyla ilişkili e-posta adresine bir davetiye e-postası alacak.

Minecraft Earth'ü kapalı betanın sonuna kadar oynamak için beta test cihazlarının mutlaka karşılamaları gereken bir şart daha var. Microsoft'a göre, kapalı beta için seçilenler en az 7 günde bir oyunu oynamak zorunda olacaklar, aksi takdirde hakları bir başkasına verilecek. Bizce adil görünüyor.

Beta sürümüne henüz kaydolmadıysanız, bunu Minecraft Earth'ün resmi web sitesinden hala yapabilirsiniz. Microsoft, oyunu ilk oynayanlardan biri olma şansının yanı sıra, kapalı beta için kayıt yaptıranlara Minecraft Earth ve Minecraft Bedrock için ücretsiz bir kostüm de sunuyor.

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