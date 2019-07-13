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Dünyanın en çok satan Android One serisi üçüncü nesli ile karşımıza çıkmak üzere. Resmi duyurunun öncesinde, standart Xiaomi Mi A3'ün basın görselleri ve oldukça ayrıntılı teknik özellik tablosu ile karşınızdayız. Yeni telefon eskisinden çok daha iddialı olacak.

Xiaomi Mi A3 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Geçen yılki Mi A2'de kullanılan 6 inçlik 18:9 ekranı bu kez çentikli haliyle görüyoruz. Büyük bir çözünürlük yükseltmesi planlanmıyor – Xiaomi'nin cihaz 2240 x 1080 Full-HD+ çözünürlük kullandığı bildiriliyor. Ancak görünüşe göre ekran artık LCD yerine AMOLED panel olacak.

Yeniden Tasarlanan Ön Yüz ve Arkada Ekstra bir Kamera

Xiaomi bir sonraki orta segment oyuncusu için seçtiği çentik, daha önce Mi 9 amiral gemisinde kullandığı su damlası çözümüne benziyor. Geçen yıl Mi A2 Lite'ta kullanılan çentikten belirgin şekilde daha küçük. Ekteki teknik özelliklere göre burada 32 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera sunacak.

Xiaomi Mi A3'ün fiyat tarafında 2.000 lira dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.

Tıpkı Mi A2 serisinde olduğu gibi, yeni nesil Mi A3'ün arkasında dikey bir kamera kurlumu bulunuyor. İkinci ve üçüncü kameralar sırasıyla 8 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlük sunarken, ana sensör 48 megapikselde çalışıyor. Ne yazık ki diğer kameraların işlevselliği henüz açıklanmadı.

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Xiaomi'nın önceki yıllarda kullandığı alüminyum gövde malzemesinin yerini Mi A3 ile birinci sınıf cam malzeme alıyor. Şirketin "Mi" markası da yerini "Xiaomi" logosuna bırakmış ve alt kısma alınmış. Benzer şekilde, Android One logosu şimdi tam tersi yönde duruyor.

Xiaomi Mi A3 özellikleri ve çıkış tarihi

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, Xiaomi Mi A3 arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı içermiyor. Bunun nedeni, yeni bir optik ekran parmak izi sensörü kullanıyor olması.

Özellikler tarafında Xiaomi Mi A3, geçen yılki modelde kullanılan Snapdragon 660'ın yerini nisan ayında açıklanan daha güçlü Snapdragon 665'e bırakıyor. Çip, 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB genişletilemeyen dahili depolama ile geliyor.

Xiaomi Mi A3, Android One programının bir parçası olarak kutudan çıktığında stok Android 9 Pie çalıştıracak. Ancak bu yılın sonuna doğru Android 10 Q'ya güncelleme alması gerekiyor. Akıllı telefonun 4.000 mAh bataryası, USB-C portu üzerinden hızlı şarj desteği ve 3.5 mm kulaklık jakı içerdiği söyleniyor.

Xiaomi, Mi A3 çıkış tarihi için Avrupa piyasalarında en geç Ağustos ayı gösteriliyor. Renkleri siyah, mavi ve beyaz olacak. Söylentiye göre akıllı telefona Qualcomm'un Snapdragon 730 tarafından desteklenen ve potansiyel olarak Mi A3 Pro olarak pazarlanan biraz daha güçlü bir kardeş eşlik edecek. Bununla birlikte, ayrı raporlar Xiaomi'nin Mi A3 Lite adında daha ucuz bir sürüm üzerinde de çalıştığını söylüyor. Ancak şu anda çok az şey biliniyor olması nedeniyle, şirketin gerçek planları büyük ölçüde gizemini korumakta.

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