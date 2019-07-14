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Xbox One, PS4 veya Nintendo Switch kolları da dahil olmak üzere birçok kolu ya da kontrolcüyü USB veya Bluetooth üzerinden Android'e bağlayabilirsiniz. Mobil oyun deneyiminizi geliştirmek için sanal olarak herhangi bir oyun kumandasını Android cihazınıza nasıl bağlayacağınızı anlatacağız. Konsollarla gelen kollar başlıca seçenekler arasında yer alıyor.

Android Telefona Kol Bağlamak (PS4, Xbox ve Diğerleri)

Genel olarak PS4, Xbox veya benzer bir kontrol cihazını USB kablosu veya Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlarsınız. Bir oyun kumandasını Android telefonunuza bağlamak için beş genel seçeneğiniz vardır:

Standart USB'li bir kol

Standart Bluetooth'lu bir kol

Xbox One kolu

PS4 kolu

Nintendo Switch Joy-Con

Ancak belirtelim bazı kullanıcılar konsol kollarını Android'e bağladıklarında gecikme yaşadıklarını belirtirler. Kimileri ise işlemin Root gerektirdiğini söyler. Tek çözüm deneyim görmek olacak.

Android'e USB Kol Bağlamak

İlk önce bir USB-OTG kablosu satın almanız gerekir. Amazon'dan ucuza alınabilirler. Telefonunuzun şarj yuvasına bağlı olarak USB-C veya micro-USB konektörlü bir ürün aldığınızdan emin olun. USB-C yuvaları daha büyüktür.

USB-OTG dongle'ı Android telefonunuza bağlayın, ardından USB oyun kumandasını buna bağlayın. Denetleyici desteği olan oyunlar cihazı algılamalıdır ve oynamaya hazır olursunuz. Android telefona kontrolcü bağlamak istiyorsanız en güvenilir seçenektir.

Android'e Bluetooth Kol Bağlamak

Bir Bluetooth oyun kolunuz varsa, Android cihazınızla çalışacağı neredeyse garantidir. Xbox One ve PS4 kolları buna örnektir.

Ayarlar> Bağlı cihazlar> Bağlantı tercihleri> Bluetooth> Yeni cihaz eşleştir'i açın, ardından kontrol cihazınızı keşfedilebilir hale getirmek için talimatları izleyin. Koldaki Bluetooth düğmesine bakın veya doğru düğme kombinasyonu için el kitabını okuyun. Kolun Bluetooth'unu açtığınızda telefonunuz bunu algılamalıdır.

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Xbox One Kolunu Android'e Bağlamak

Xbox One kontrolcüsünü Android'e bağlamak Windows PC'nize bağlamaya benzer. Tipik bir Android cihazınızdaki Bluetooth desteği, kolu telefonunuza veya tabletinize (veya Android TV'ye) bağlamak için ihtiyacınız olan tek şeydir.

Önceki bölümde anlatıldığı gibi Android'i keşfedilebilir moda alarak başlayın. Ardından, Xbox One kontrolcüsününün senkronizasyon düğmesine basılı tutun. Telefonunuzdan kontrol cihazını seçin ve eşleştirme talimatlarını izleyin. Bu yalnızca Bluetooth özelliğini destekleyen Xbox One gibi denetleyicilerde çalışır.

PS4 Kolunu Android'e Bağlamak

Android cihazınızı keşfedilebilir yapın, ardından PlayStation ve Share düğmelerini aynı anda tutarak kontrolcüyü senkronize edin. Denetleyicinizin ışığı yanıp söndüğünde, Android cihazınızda listelenen bir kablosuz cihaz göreceksiniz. Seçin ve iki cihazı bağlayın. PS4 kolundaki mavi ışık sabit hale gelmelidir.

Nintendo Switch Joy-Con'u Android'e Bağlamak

Tek bir Joy-Con'u veya iki Joy-Con'u birden Android cihazınıza bağlayarak oyun oynayabilirsiniz. Joy-Con'a ek olarak, Nintendo Switch Pro kontrol cihazını Android cihazınıza bağlayabileceğinizi unutmayın. Nasıl yapıldığını yukarıdaki videoda görebilirsiniz.

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