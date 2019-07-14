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Bu yıl mart ayında Huawei Tüketici Grubu CEO'su şirketin kendi yeni mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu hamle Huawei'in Android ve Windows işletim sistemini kullanamama durumuna karşı atılmıştı. Bu süreçte aylar geride kaldı ve ABD, Huawei ile arasındaki sorunu çözebilmiş değil. Dolayısıyla şirket hamlelerini hızlandırıyor. Huawei şimdi Harmony adında bir işletim sistemi için patent aldı.

Huawei Harmony İşletim Sistemi İçin Patent Aldı

Trump her ne kadar G20'de problemleri çözdükleri mesajını verse de durum gerçekte böyle olmadı. Dolayısıyla Huawei şimdi dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma yolunda işi şansa bırakmak istemiyor. Şirket, geliştirdiği işletim sisteminin Android'ten ve Mac OS'ten daha hızlı olduğunu söylüyor. Yani yeni OS, sadece telefonlar için değil diğer elektronikler için de kullanılacak; tabletler, giyilebilir teknolojiler ve bilgisayarlar gibi.

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Ark OS'ten Sonra Şimdi Harmony

Haberlere göre Huawei'in yeni işletim sistemi Çin'de şu anda bazı cihazlarda kullanıma sunuldu. Tüm Çinli kullanıcılara bu yıl sonunda ulaşacağı ve Türkiye gibi küresel pazarlara ise 2020'nin ilk çeyreğinde geleceği söyleniyor. Huawei bu anlamda bazı tescil işlemleri yapmaya başladı. Bu zamana kadar HongMeng OS (HMOS) ve Ark OS tescillerini duyduk. Birincisinin Çin ve ikincisinin ise küresel pazarlar için düşünüldüğü tahmin ediliyor.

Ark OS'ten sonra Huawei şimdi Harmony ismi için bir marka tescili yaptı. İşletim sistemi ismi olduğu belirtilen bu tescil 12 Temmuz 2019'da, birkaç gün önce gerçekleşti. Tescil EUIPO yani Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi üzerinden yapıldı. Dolayısıyla bu işletim sistemi her neyse muhtemelen Avrupa'yı da ilgilendiriyor.

Harmony tescili Sınıf 9 olarak kategorize edildi. Açıklamada "Mobil işletim sistemleri, bilgisayar işletim sistemleri; indirilebilir işletim sistemi programları" ifadeleri yer alıyor.

Marka tescili Forresters isimli bir Alman şirket tarafından yapıldı. Şirket Huawei için HongMeng tescilleriyle ilgilenmişti. Ayrıca yeni tanıtılan Huawei P Smart Z için de Huawei ile çalıştı. Huawei Android ve Windows'a erişimi olduğu sürece yeni işletim sistemini kullanıma sunmayacağını söylüyor. Şimdi ABD'nin yasakları zayıfladı ancak bu iç testlerin ve geliştirilme sürecinin duracağı anlamına gelmiyor.

Huawei, uygulama mağazasının en az Play Store ve App Store kadar dolu olmasının birkaç yıl süreceğini biliyor.

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