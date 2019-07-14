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Galaxy Note 10, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülen ilk Android amiral gemisi olacak ve rakipleri ile arasında en az birkaç ay bulunacak. Ancak ekim Pixel 4 ve Mate 30 Pro da dahil olmak üzere bir sürü heyecan verici Android telefon geliyor. Huawei Mate 30 Pro Android işletim sistemiyle gelecek. Huawei'in geçen yıl Mate 20 Pro ile yaptıklarını göz önünde bulundurarak, Mate 30 Pro'nun diğer cihazlarda bulunmayan birçok özellik sunacağı düşünülüyor. Bunlardan biri, Mate 30 Pro'nun Note 10'dan daha cesur bir ekran tasarımı sunması olabilir. Görünüşe göre cihaz oldukça kıvrımlı bir ekranla geliyor.

Huawei Mate 30 Pro'nun Ekranı Aşırı Kıvrımlı Olacak

Birkaç gün önceki sızıntılarda Samsung'un Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan kıvrımlı ekranları daha da ileri bir seviyeye taşıdığı ancak bu tasarımı gelecek yılki S11 ve Note 11'lerde kullanacağı söylenmişti. Görünüşe göre Huawei, Samsung'un önünde hareket ediyor ve "Full-Display v2.0" tasarımını şimdi Mate 30 Pro'ya getiriyor.

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Ice Universe isimli Twitter hesabı Huawei'in yeni ekran tasarımını gözler önüne seren bir dizi yeni görüntü yayımladı. Ekrandaki eğrilik oranı, Samsung ve OnePlus dahil diğer akıllı telefon üreticilerinin sağladıklarından çok daha belirgin.

Bu ekran tasarımının iki olası avantajı var. Her şeyden önce bu daha geniş kavisli alan Huawei'in telefonun kenarlarını azaltmasına izin verecektir. Neredeyse görünmez olacaklar. İkincisi, telefonun arkasına kadar uzanan kavisli bir ekran fiziksel düğmeleri ortadan kaldırabilir. Böylece, Huawei kapasitif güç ve ses düğmelerini yerleştirmek için ekranın yanını kullanabilir.

Full-Display v2.0 leaks more and more, at least two mobile phones will adopt such a curved screen to cover the design on both sides, Samsung is too conservative, has killed this similar project, these innovations will be led by Chinese mobile phones. pic.twitter.com/mp2Y6IZjQ0 — Ice universe (@UniverseIce) July 12, 2019

Bu tasarımlarla ilgili temel husus, ekranın dayanıklılığı ile ilgilidir. Eğrilik ne kadar aşırı olursa kırılma riski de o kadar yüksek olur.

Aşağıdaki bir tweet'te, Ice ayrıca Mate 30'un üstte bir çentiği olacağını da söyledi, bu da telefonun kendinden öncekiler gibi 3D yüz tanıma kameraları ile geleceğini öne sürüyor.

Sızıntıya imza atan isim Samsung'u bu konuda fazla muhafazakar kalmakla suçluyor. Zira eğimli ekran tasarımını dünyaya tanıtan Samsung oldu ancak bu projenin üzerine gitmedi. Dezavantajları elbette var. Ekran değişim bedelleri çok daha yüksek ve cihazların ekranları daha kolay kırılıyor. Mate 30 Pro ile durum bundan daha farklı olmayacaktır.

Burada tek eleştiri belki de çentiğe yapılabilir. Çentikli telefonlar yavaş yavaş modasını kaybederken Huawei hala bu tasarımı benimsiyor.

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