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ABD Federal Ticaret Komisyonu, kullanıcı verilerinin ele alınmasında şüpheli uygulamaları nedeniyle Facebook için açılan soruşturmada sosyal ağın 5 milyar dolar ödemesi gerektiğini kabul etti. Anlaşmanın şimdi Adalet Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bu prosedür gereği yapılan bir işlem olduğundan herhangi bir değişiklik olması ihtimali neredeyse bulunmuyor.

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Kullanıcı Verilerini Satan Facebook 5 Milyar Dolar Ödeyecek

Soruşturma 2018'in başlarında açıldı. Her şey Facebook'un, analitik şirketi Cambridge Analytica ile 2016 yılında kullanıcı verilerini paylaşmasıyla başladı. Verilerin 2016 başkanlık kampanyasını etkilemek için kullanıldığı ortaya çıktı. Daha sonra, sosyal ağın diğer tartışmalı uygulamaları gündeme geldi; örneğin Instagram metinleri düz metin olarak saklanıyordu.

Kendi başına rekor bir sayı olan ceza (FTC kanununun ihlal edilmesi nedeniyle verilen ikinci en büyük para cezası 2012'de Google'a verilen 22.5 milyon dolardı), bazılarına göre sadece bileğe vurulan bir tokattan başka bir şey değil. Bu cezanın yılda 40 milyar dolar kazanan Facebook'u kullanıcı verilerini satmaktan alıkoyacağı düşünülmüyor.

Facebook 20 Yıl Gözetim Altında Olacak

Görünüşe bakılırsa yatırımcılar da bu cezayı hafif buluyor. Facebook borsada büyüdü; haberle birlikte sosyal ağın hisse senedi fiyatları yüzde 1.8 oranında arttı. Bu durum, şirketın başta aldığı cezadan 2 milyar dolar daha fazla ceza almasına rağmen gerçekleşti. Elbette her şey para cezası ile bitmeyecek. Anlaşmaya göre Facebook artık 20 yıl boyunca yakın gözetim altında kalacak.

Bazıları yalnızca şirketin değil, CEO Mark Zuckerberg'in de bu olaydan sorumlu tutulması gerektiğine inanıyor. Zuckerberg şimdi kripto para dünyasına adım atıyor. Şirketi Libra coin'i geliştirecek. Ancak gerek halk gerekse Trump tarafından bir takım gizlilik endişeleri dile getirildi.

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