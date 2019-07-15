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Oyun telefonları son zamanlarda önemli bir kategori halini aldı: Daha yüksek ekran yenileme oranları, daha iyi GPU'lar ve hatta soğutma ve entegre oyun kontrolleri gibi şeyler sayesinde, bu son derece rekabetçi cihazlar pazarda kendilerine iyi bir yer edindiler. Asus ROG Phone 2 görünüşe bakılırsa bunu devam ettiriyor.

Asus ROG Phone 2 Snapdragon 855 Plus ile Gelen İlk Telefon Olacak

En iyi oyun telefonlarından biri yakında yenilenecek ve halihazırda piyasaya sürülen Snapdragon 855 Plus sistem çipini kullanacak. Bu çip ilk kez bir telefona dahil edilmiş olacak. ROG Phone 1 ilk kez 90 Hz ekranla gelmişti ve bu o zamanlar pazarın genel anlamda uzak olduğu bir konuydu. Elbette bir de Razer Phone vardı ve o da 120 Hz ekranla gelmişti. İlk cihazda ayrıca AirTriggers özelliği bulunuyordu ve ekranın uç köşelerini kontrol butonları haline getiriyordu.

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Yeni Asus Rog Phone 2 işte bu temeller üzerinden yükseliyor. Cihazda yeni Snapdragon 855 Plus var bu yonga seti en son Galaxy S10 serisi gibi telefonlarda bulabileceğiniz normal Snapdragon 855 yongasından daha avantajlıdır. Grafik performansında %15 gibi belirgin bir artış sunar ve 2.84 GHz yerine 2.96 GHz çalışabilen işlemcilere sahiptir.

Grafik performansındaki artış oyunlarda daha akıcı bir performansın daha az gecikmenin yolunu açacak. Bu iyileştirme bile başlı başına önemli görünüyor. Elbette bu kadar yüksek hızlarda çalışan bir işlemciyi soğutmak için Asus'un bazı hamleler yaptığını düşünüyoruz. Bununla ilgili daha fazla haber ortaya çıktıkça paylaşacağız.

Ekran Tazeleme Oranı Önemli

Yüksek ekran tazeleme oranı menülerde ve web'de gezinirken belirgin bir fark yaratıyor. Ancak asıl hissedilir fark oyunlarda olacak. Menülerde 90 ya da 120 fps'e ulaşmak mümkün olsa da oyunlar için aynısını söylemek güç. 855 Plus gibi daha hızlı işlemciler bu değerlere yaklaşmak adına şimdi daha avantajlılar. O nedenle Asus Rog Phone 2 eğer Razer gibi firmalardan benzer bir hamle gelmezse uzun süre en iyi oyun telefonu olarak kalabilir.

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