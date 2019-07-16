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Anonim kalmayı seçen bir ABD yetkilisine göre, Amerikan hükümeti, Huawei'ye parça satmaya devam etmek isteyen şirketlerin lisanslarını onaylamaya hazır. Kaynağa göre onay sürecinin iki ila dört hafta kadar kısa sürmesi ve ardından Huawei'in Mayıs ayındaki listeden çıkarılması bekleniyor. Bu gelişme uzun zaman sonra Huawei'in karşılaştığı ilk yaptırım kolaylığı olacak.

ABD ile Huawei Arasındaki Ticaret Yasağı Kalkıyor

ABD yetkililerine göre Amerikan şirketlerinin Huawei ile ticaretini gelecek ayın başlarından itibaren yapmaya başlaması mümkün. Bu karar, Trump'ın Haziran'daki G-20 zirvesinde ABD'li şirketlerin Huawei ile ilişkilerini sürdürmelerine izin verileceğini açıklamasının ardından geldi.

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ABD Ticaret Bakanlığı'nın, Çin teknoloji deviyle ticaret yapmak isteyen Amerikan firmalarına özel lisanslar vermeye başlayacağı bilgisi ise geçen hafta sızdırılmıştı.

Lisansların neye dayandığına dair fazla ayrıntı bulunmamakla birlikte, tüm bileşenlerin diğer pazarlarda kolayca bulunabilmesi ve ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturmaması konusunda kilit bir gereklilik var.

2019'un ikinci yarısına doğru ilerlerken, Huawei sorunlarına beklenenden daha erken çözüm bulmuş görünüyor. Huawei temsilcilerine göre, Amerikan hükümetinin özel lisanslar vermek yerine kendilerini kara listeden tamamen çıkarması gerek. Zira iddia edilen hiçbir şey için somut delil sunulmuş değil. Bu iddialar arasında Huawei ürünlerin ABD'nin güvenliğini tehdit ettiği gibi ifadeler de var.

Trump Huawei'i koz olarak kullandı

Bazı iddialarda her şeyin iki nedenden ortaya çıktığı söyleniyor. Birincisi, ticaret savaşında Trump, Çin'e karşı koz sahibi olmak istiyordu. İkincisi ise Apple gibi rakiplerden çok daha hızlı büyüyen teknoloji şirketi Huawei'in durdurulması gerekiyordu. İki ihtimal de hala geçerliliğini koruyor.

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