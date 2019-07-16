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Geçenlerde size Samsung'un kızaklı ekranlı bir telefon için aldığı patentten bahsetmiştik. Bu tasarımda kullanıcı bir akıllı telefonu her iki taraftan çekiyor ve cihazı bir tablet haline getiriyordu. Ekran bulunduğu raylardan kayarak büyüyor. Samsung bu kez tablet haline gelen başka bir telefon için KIPO'dan (Kore Fikri Mülkiyet Ofisi) bir patent aldı. Samsung 2018 sonunda patent başvurusunda bulundu ve geçtiğimiz mayıs ayında belgeleri verildi. Görünüşe göre kızaklı, tablete döneş telefonlara doğru hızlı adımlarla gidiyoruz.

Samsung'dan Tablete Dönüşen Telefon Tasarımı

Samsung sadece bir tasarım patenti aldı, bu yüzden mekanizmanın tam olarak nasıl çalıştığını anlatan ayrıntılar yok. Tek bildiğimiz gizli ekranı çıkarmanın ekran boyutunu %50 artırdığı yönünde. Böylece 6 inçlik bir akıllı telefon 9 inçlik bir tablet haline gelebiliyor. Patent başvurusundan ve render'lardan gelen resimler, gizli ekranın açılıp kapanması için bir kızak sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda telefon tablet halini aldığından ekranda herhangi bir kıvrılma veya ayrım göze çarpmıyor. Bunun nasıl başarıldığı şimdilik bir sır olarak kalacak. Ekranın önündeki çift delikli kamerayı da fark etmiş olabilirsiniz.

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Bu tasarım Samsung Galaxy Fold'dan tamamen farklı bir form faktörüdür. Samsung tam 26 Nisan'da cihazı tanıtmaya başlayacakken bundan dört gün önce lansmanı erteledi. Şimdiye kadar söylenenler Fold'un baştan tasarlandığı yönünde. Yeni Galaxy Fold ne zaman çıkış yapacak bilinmiyor ancak bu cihazın yeni Fold olmayacağı kesin.

Katlanabilir telefon fiyatlarının düşmesi gerekecek

Galaxy Fold ön siparişleri neredeyse tamamen iptal edilmiş durumda. Ancak Fold'a ait olduğu iddia edilen yeni görüntülerde şirketin problemli koruyucu filmi kasanın içine soktuğu ve böylece soyulmasını önlediği görüldü. Ayrıca istenmeyen malzemelerin telefona girmesini önlemek için menteşelerdeki boşluklar kapatıldı. Yine de Samsung hala yeni bir ön sipariş ve lansman tarihi vermedi.

Galaxy Fold'un piyasaya sürülmesinin ardından, Huawei Mate X'in satışına başlanacak. Samsung'un içe doğru kapanan telefonunun aksine, Mate X dışa doğru kapanıyor ve eylül ayına kadar piyasaya sürülebilir. Samsung'un karşılaştığı sorunlara rağmen, diğer üreticiler katlanabilir telefon dünyasına katılmaya istekli görünüyor. Apple'ın katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığı hakkında iddialar var.

Galaxy Fold'un 1.980 dolar fiyatı ve Mate X'in 2.600 dolar fiyatı düşünüldüğünde ortalama bir vatandaşın bu cihazlara sahip olmayacağı ortada.

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