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Qualcomm birkaç gün önce en yeni Snapdragon 855 mobil platformunun yenilenmiş bir versiyonunu tanıttı. Snapdragon 855+ (Plus) olarak adlandırılan bu yükseltilmiş versiyon, Kryo 485 Prime CPU çekirdeğinin saat hızını 2,84 GHz'den 2,96 GHz'e çıkartıyor. 7 nm süreciyle TSMC tarafından üretilen yonga, 1.8 GHz'de çalışan üç enerji tasarruflu Kryo 485 Silver CPU çekirdeğine ve 2.42 GHz saat hızında dört yüksek performanslı Kryo 485 Gold CPU çekirdeği ile geliyor. Yani Snapdragon 855'in bazı özellikleri korunuyor. Ayrıca performansta %15 artış sağlayacak şekilde Adreno 640 GPU'yu da geliştiriyor. Yeni haberler Samsung Galaxy Note 10'un malesef bu hızlı çipsetle değil daha eski Snapdragon 855'le geleceğini belirtiyor.

Samsung Galaxy Note 10'un Çipseti Hayal Kırıklığına Uğratabilir

Qualcomm bu duyuruyu dün yaptığında Snapdragon 855+ kullanan cihazların bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Halihazırda bu zaman diliminde olduğumuz düşünüldüğünde, Samsung Galaxy Note 10 serisinin mevcut Galaxy S10 serisinden daha fazla ayırt edilmesi için yeni yonga setini kullanacağı varsayılmıştı. Sonuçta yeni Note 10 7 Ağustos'ta tanıtılacak ve birkaç hafta sonra da piyasaya sürülecek. Ama ne yazık ki, durum böyle olmadı. Bilgilere göre Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ ABD'de Snapdragon 855 ve dünyanın diğer her yerinde Exynos 9825 yongasıyla gelecek.

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Asus ROG Phone 2 En Hızlı Android Telefon Olacak

Görünüşe göre, Asus ROG Phone II oyun telefonu bu en hızlı çiple donatılmış ilk cihaz olacak. Snapdragon 855 Mobile Platform'un grafik yeteneklerinde yapılan iyileştirmeler göz önüne alındığında, bir oyun telefonu Snapdragon 855+ modelinin kitlelere tanıtımı için mükemmel bir seçim olabilir. İddialar ROG Phone 2'nin Razer Phone 2 gibi 120Hz yenileme hızına sahip olacağı yönünde.

Samsung Galaxy Note 10'un 4G LTE'li sürümü 1440 x 3040 çözünürlüğe sahip 6,3 inç kavisli bir Dinamik AMOLED ekranla geliyor. Bu da 19:9 en boy oranı demek. Temel model, çoğu amiral gemisi modelin bu günlerde sunduğu miktarın iki katı olan 256 GB depolama alanına sahip. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu (üç aşamalı değişken diyafram açıklığı olan 12 MP ana kamera + 2x optik zumlu 12 MP telefoto, + 16 MP Ultra geniş açı kamera). 3400 mAh pil her şeyi açık tutacak. 256 GB modelin 1000 dolar olarak fiyatlandırılacağı bildirilirken, 512 GB Note 10 fiyatının 1150 dolara mal olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S11 Muhtemelen Snapdragon 865'i Çalıştıracak

Galaxy Note 10+ ve Galaxy Note 10 5G, 6,75 inç eğimli Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Her iki model için de üç farklı depolama seçeneği görülüyor (256 GB, 512 GB ve 1 TB). Galaxy Note 10'un arkasında bulunan aynı üçlü kamera kurulumuna ek olarak Galaxy Note 10+ ve Galaxy Note 10 5G'de ToF sensör mevcut. Bu özellik portreler üzerinde daha iyi bokeh efektlerine yol açan gelişmiş derinlik hesaplamaları sağlıyor. S Pen bir miktar yer kapladığından, Samsung bu iki modelde 4170 mAh bataryaya razı olmak zorunda kaldı. Her ikisi de 45W şarj desteklerken, Samsung size daha hızlı şarj cihazı satmak için kutuya 25W adaptör ekleyecek. OneUI arayüzü ve IP68 su koruması diğer önemli detaylar arasında.

Bu durumda gelecek yılki Samsung Galaxy S11 serisinin henüz tanıtılmamış Snapdragon 865 Mobile Platform'u ile piyasaya sürülmesi kesin görünüyor.

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