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Huawei sayesinde artık 10-20W hızlı şarj çağından 40-50W alemine geçiyoruz. Samsung'un 18 W şarj cihazı, Note 9'un 4000 mAh bataryasını iki saatten daha az bir sürede dolduruyor ancak bu sayı, Note 10'un 45W şarj desteği ile yarışabilecek gibi değil. İddialara göre Samsung'un 45W şarj cihazı Apple'ın 30W şarj cihazı fiyatında olacak.

Samsung'un 45W Şarj Cihazı Apple'ın 30W Şarj Cihazı Fiyatında Olacak

Note 10'un standart 18W şarj cihazıyla birlikte gönderileceği bildirilirken, Samsung'un Galaxyclub forumundna gelen bir rapor 45W hızındaki şarj aletinin 50 dolara mal olacağını gösteriyor. Bu fiyat Apple'ın 30W hızlı şarj cihazı ile aynı. iPhone ve iPad'lerle uyumlu bu cihaz 49 dolara satılıyor.

Samsung bu hamlesiyle Apple'ı örnek almış oluyor ancak bir konuda farklılar. Apple kutuya 5W gibi yavaş bir şarj aleti koyuyor. Hem de söz konusu iPhone'a bin küsür dolar ödemenize rağmen. Samsung ise Note 10'u 18W'lık bir aletle kargolayacak. 45W ise dileyenler için bunun üzerine tatlı bir krema olacak.

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Peki, 45W şarj cihazının Note 10'un 4000+ mAh pilini ne kadar sürede doldurmasını bekleyebiliriz? Mate 20 Pro'yu 40W şarj cihazıyla test ettiğimizde, 4200 mAh bir bataryayı yaklaşık 70 dakikada doldurduğunu görmüştük.

Pil önce ilk 15 dakikada %36 doldu ve bunun ardından ısınmayı önlemek için yavaşladı ve 50 dakika içinde %95'e çıktı. Kısacası herhangi bir telefon için oldukça etkileyici.

Huawei Hızlı Şarjda Her Zaman Önde

Samsung ve Apple nasıl müşterilerden daha fazla kazanırım düşüncesinde olsun, Huawei yıllardır cihazlarına yüksek hızlı şarj cihazları koyuyor. Mate 20 Pro kutudan 40W ile geliyor ve Huawei P20 Pro ile 22W Super Charge aletiyle kutudan çıkıyor.

Başka bir Çinli şirket Oppo, Find X Lamborghini Edition telefonuna 50W Super VOOC şarj aleti koydu ve bu aleti 3400 mAh bataryayı 35 dakikada tamamen dolduruyor.

Şimdilik, 45W Note 10 için fazlasıyla yeterli olacak ve büyük pilini Note 9'dakinden iki kat daha kısa sürede dolduracak. 45W şarj cihazının siyah versiyonu için ürün kodu EP-TA845XBEGWW, beyaz olan içinse EP-TA845XWEGWW.

Samsung da tıpkı Huawei gibi hızlı şarj aleti ve bataryaları için özel sertifikalar alarak güvenlik önlemlerinin yerli yerinde olduğundan emin oluyor (patlama ve benzeri senaryoları önlemek için).

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