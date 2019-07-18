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Bugüne kadar çeşitli akıllı telefon markalarının sıradaki tasarım planlarına dair güvenilir bilgiler paylaşmasıyla bilinen @IceUniverse'e göre önümüzdeki yıl yani 2020'de telefonlarda 108 MP çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye hazır olabiliriz. Bu teknolojik gelişme aynı zamanda beraberinde 10 kat optik zoom'lu kameraları da mümkün kılacak.

108 MP Çözünürlüklü 10 Kat Optik Zumlu Kameralar Geliyor

IceUniverse konuyla ilgili bilgi verirken ekte Samsung Galaxy Note 10'a benzeyen amiral gemisi bir cihazın görüntüsünü paylaştı. Ancak bunun dışında marka ya da model hakkında herhangi bir detay vermedi. Dolayısıyla tahmin yapmak gerekirse muhtemelen Samsung'a işaret edilmiş olabilir. Zira firma konu telefonlarda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar kaydetmeye geldiğinde 64 MP lensleriyle başı çekiyor.

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İlginç bir şekilde bundan kısa bir süre önce Credit Suisse 2019 2. çeyrekte 65 MP sensörler ve bir sonraki yıl yani 2020'de ise 108 MP sensörler göreceğimizi öngören bir rapor yayımlamıştı. 64 MP sensörler halihazırda gerçek oldu (65 MP değil ama yakın) ve telefon üreticileri kullanmak için sıraya girmiş durumda. Qualcomm da birkaç hafta önce akıllı telefonlarda 64 MP ve 100 MP kameralar hakkında benzer öngörülerde bulundu.

Peki böyle çılgınca bir sensörü kim ne yapacak? Yukarıda belirtilen 64 MP sensör Samsung tarafından üretildi. Bu nedenle en kuvvetli tahminler (Sony henüz 64 MP sensörünü kullanıma sunmadı) Güney Koreli devin yine bir hamle yapacağı yönünde. Şu anda 5x optik zoom'lu bir kamerası var.

Şu anda hiçbir şirket henüz 100+ megapikselli mobil sensör veya 10x zoom'lu periskop kamera üzerinde çalıştığını açıklamadı. Bu nedenle bunlar sadece bir tahminden ibaret. Burada bahsedilen noktanın mevcut cihazlardaki hibrit zoom değil gerçek optik zoom olduğunu belirtelim. 108 MP ise 64'te olduğu gibi gerçek değil üst üste bindirilmiş karelerin eseri olacak.

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