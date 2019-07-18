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Bazı şirketler sızıntıları olağan karşılarken, bazıları bunu pazarlama aracı olarak kullanır. Öte yandan, Apple, kesinlikle sızıntılardan nefret edenler arasında. Bir rapora göre Silikon Vadisi merkezli marka şimdi sızıntıları önlemek için bazı üst seviye önlemler almaya başladı. Öyle ki önümüzdeki yıl iPhone 12 hakkında hiçbir şey öğrenemeyeceğiz.

Apple Gelecek Sene iPhone 12 Sızıntılarına İzin Vermeyecek

Apple aslında sızıntıları her zaman çok ciddiye almıştı. Öyle ki 2013 yazı işlerin sert şekilde dönüş yaptığı bir yıl oldu. Altı yıl önce iPhone 5c'nin resmi çıkışına sadece birkaç ay kala bir Çin fabrikasında çalışan bir işçi akıllı telefonun tüm tasarımını ortaya çıkaran bir işe imza attı. Çalışan binlerce iPhone 5c gövdesini, güvenlik çalışanı ile anlaşarak kamyonla fabrikadan çaldı.

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Olay görünüşte bir sızıntıdan çok hırsızlık gibi görünse de Apple sonuç olarak çalınan 19.000 iPhone 5c muhafazasını sızıntıları önlemek için geri satın almak zorunda kaldı. Ancak bu yeterli değildi, parçalar çevrimiçi olarak satılmaya başlandı ve akıllı telefonun tasarımı tümüyle açıklanmış oldu.

Tüm bunların bir sonucu olarak Apple, kısa bir süre içinde bir ürün güvenlik ekibi oluşturdu. Daha yaygın adıyla NPS olarak adlandırılan bu ekip, Apple'ın global tedarikçilerinden sızıntı yapılmaması için çalışıyor. 2014 yılında şirket 387 iPhone kasası çalındığını bildirdi, ancak bu sayı ertesi yıl 57'ye, ardından 2016'da sadece 4'e düştü. Bir örnekte, fabrika çalışanlarının tünel inşa ederek bileşenleri bu yolla kaçırma girişimi ortaya çıkarıldı.

Apple'ın NPS ekibini küçütmesiyle sızıntılar şimdi biraz daha baş göstermeye başladı. Ancak Apple kararlı ve 2020'de iPhone 12'ye dair hiçbir sızıntı yapılmayacağını söylüyor.

Elektronik sızıntılar günümüzde gözle görülür şekilde daha sık hale geldi. Şemalar ve CAD tabanlı çizimler çıkışına aylar kalan ürünlere ilk bakış imkanı sunuyor. Ancak şüphesiz ki bu durum Apple için yeni bir zirveye ulaştı. Bugün 2019 iPhone 11S, iPhone 11 Max ve iPhone 11R amiral gemileri hakkında hemen her şeyi biliyoruz; öyle ki bunları çıkışa 4-5 ay kala öğrenmeye başladık. Bu durum tanıtıma çok az heyecan bıraktığından Apple bunu hoş karşılaşmıyor gibi.

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