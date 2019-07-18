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Asus popüler ROG Phone telefonunu yeniliyor ve şimdi karşımıza ROG Phone 2 ile yeniden çıkıyor. İlk cihaz çok sayıda oyun aksesuarı ile geldi ve bunlar büyük beğeni topladı. 2018 ROG Phone'da etkileyici bir 90 Hz AMOLED ekran gördük. Arkada RGB aydınlatmalı bir logo ve cihazdaki oyun deneyimini zenginleştirmeyi amaçlayan bir ton aksesuar vardı. Bu benzersiz telefon şimdi yenileniyor ve eskisinden de iddialı hale geliyor.

Asus ROG Phone 2 Ekran Boyutu ve Dev Pil Kapasitesi

Sızıntılara göre, ROG Phone 2, yeni Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemcisini kullanan ilk cep telefonları arasında olacak. Bu yeni 855 Plus normal 855'den farklı. Bu yıl başlarında çoğu amiral gemisi cihazda gördüğümüz yonga setinin bir tür güçlendirilmiş versiyonu diyebiliriz. Grafik performansında %15'lik bir artış ve işlemci üst saat hızlarında hafif bir iyileşme sağladığı söyleniyor.

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Şimdi Çinli sertifikalandırma ajansı TENAA'dan yeni bir liste sızdırıldı ve cihaza dair pek çok bilgi ortaya çıktı. Artık ROG Phone 2'nin batarya kapasitesinin ne olacağını biliyoruz: Tam 5.800 mAh! Bu, satın alabileceğiniz birçok yedek powerbanks'tan daha büyük. Orijinal ROG Phone dahi 4.000 mAh gibi az karşılaşılan bir pil kapasitesiyle geliyordu. Ancak yeni oyun telefonu her şeyi bir sonraki seviyeye taşıyor.

Peki Cihaz Ağır mı Olacak?

Büyük pil büyük ağırlık demek. Peki yeni ROG oyun telefonu ne kadar ağır olacak? TENAA listesi ROG Phone 2 akıllı telefonunun 170,99 x 77,6 x 9,78 mm boyutlarında olacağını söylüyor. Bu ölçüler ilk ROG telefondan (158.8 x 76.2 x 8.6) çok daha büyük ve daha kalın. Hatta ağır ve kalın kabul edilen OnePlus 7 Pro'dan da (162,6 x 76 x 8,8 mm) geniş görünüyor. Ancak unutmamak gerekiyor, bu bir oyun telefonu ve oyun telefonlarında uzun pil ömrü, büyük ya da ağır olmalarından daha önemli.

En azından elinizde oldukça büyük bir ekran olacak: ROG Phone 2 ilk telefondaki 6 inç ekran yerine bu kez 6.59 inçlik bir panele sahip olacak. Dolayısıyla en büyük ekranlı telefonlardan biri olacak.

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