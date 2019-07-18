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Sosyal medya bu aralar genç insanların yaşlı hallerini paylaştığı resimlerle dolmaya başladı. Sonuçların nasıl böylesine gerçekçi olduğunu merak ediyorsanız işin arkasında viral FaceApp var. FaceApp ile daha yaşlı halinizin nasıl görüneceği etkileyici bir şekilde görebiliyorsunuz. Peki uygulama nasıl çalışıyor?

FaceApp ile Daha Yaşlı Halinizi Görün

Her şey FaceApp'in arkasındaki geliştiricinin #AgeChallenge adında bir akımı ortaya atmasıyla başladı. 2019'un yeni akıllı pazarlama stratejilerinden biri de oldu denebilir. Ancak dürüst olmak gerekirse FaceApp pazarlanmayı hak ediyor çünkü oldukça iyi çalışıyor.

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FaceApp nedir?

İki yıldan daha uzun bir süre önce hem iOS hem de Android için yayımlanan FaceApp bayadır güncellemelerle iyileştiriliyordu. Kullanıcılar bir fotoğraf yükler, AI algoritmaları sahne arkasındaki sihirlerini yapar, kullanıcı, sosyal medyada paylaşabileceği kendisinin daha yaşlı ve komik bir halini elde eder. Kullanıcılar aynı zamanda daha genç görünmeyi, cinsiyetlerini değiştirmeyi, saçlarını boyamayı, kalın sakallı veya makyajla görünmeyi seçebiliyor. Çok sayıda filtreler arasından seçim yapabiliyorlar.

Cinsiyet değiştirme gibi garip seçenekler hala uygulamada ancak FaceApp ilk kez çıktıktan kısa süre sonra bazı ırkçı yorumlara da maruz kaldı. Uygulama etnik kökeninizi değiştirmeye yarayan bir filtre sahipti. Bu nedenle büyük eleştiri aldı.

#AgeChallenge şimdi insanları 30-40 yıl sonra muhtemelen nasıl görüneceklerini göstermek için kullanılıyor. Sonuçların doğruluğu tartışır ancak bizce her şey elle çizilmiş gibi olduça gerçekçi ve inandırıcı görünüyor. Uygulama sadece Android'te 100 milyondan fazla kez indirilmiş. Geliştiriciler konum bilgilerinizi ve tarayıcı geçmişinizi saklama yetkisine sahipler.

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