Google 7 Casusluk Uygulamasını Mağazadan Sildi

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Güvenlik firması Avast'ın mobil tehdit araştırmacıları Google Play Store'da yedi "gözetleme" uygulaması tespit ettiler. Uygulamalar büyük olasılıkla bir Rus geliştiricisi tarafından tasarlanmıştı ve hedef alınan kişileri gözetlemeyi içeriyordu. Söz konusu uygulamaların tümü şimdi Google tarafından kaldırıldı, tabii toplamda toplam 130.000 kez yüklenmeden önce. Uygulamalardan sadece ikisi, Spy Tracker ve SMS Tracker, 50.000'den fazla kez kuruldu.

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Uygulamalar, kullanıcıların çocuklarını, çalışanlarını ya da herhangi birini takip etmelerine yardımcı olmak için yapılmıştı. Hedefin konumunu, görüşmelerini, SMS'lerini ve çağrı geçmişini topluyorlardı. Ancak, bu uygulamaların çalışması için, izleme yapan kişinin hedefin telefonuna erişimi olması ve bu uygulamalardan herhangi birini yüklemesi gerekiyordu. Casus daha sonra aynı uygulamanın kendi telefonunuza gönderilmesi için e-posta adresinizi ve şifrenizi kullanıyordu. Araç hedefin telefonuna yerleştirildikten sonra uygulama, yüklü olduğunu gösteren işaretleri de kaldırıyor. Dolayısıyla hedef bunu öğrenemiyor.

Avast konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu uygulamaların insanların gizliliği için etik dışı olduğunu ve Google Play Store'da bulunmaması gerektiğini söyledi. Avast'a göre Android'teki bu casusluk uygulamaları suçlu davranışları teşvik ediyor. Kurban seçilen işverenler, takipçiler veya ortakların taciz edilerek kötüye kullanıma neden oluyor. Avast bu uygulamaları apklab.io'yu kullanarak bulmuş. Bunları kaldırmak için Google ile işbirliği yaptıklarını söylüyorlar.

Kaldırılan gözetleme uygulamaları şöyle:

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Track Employees Check Work Phone Online Spy Free

Spy Kids Tracker

Phone Cell Tracker

Mobile Tracking

Spy Tracker

SMS Tracker

Employee Work Spy

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