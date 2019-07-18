iPhone'u Bilgisayara Bağlamak: Kablolu ya da Kablosuz (Wi-Fi)

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iPhone'unuzu Windows 10 PC'nize bağlamak isteyebileceğiniz birçok neden vardır. Belki bazı müzikleri bir cihazdan diğerine taşımak, işe giderken izlemek için iPhone'unuza bazı videolar eklemek veya hatta iPhone'unuzdaki önemli verilerin manuel bir yedeğini oluşturmak isteyebilirsiniz. İşte iPhone'u bilgisayar bağlamak için (kablolu ya da kablosuz) bilmeniz gerekenler.

Adım 1. iTunes'u indirin ve yükleyin

iPhone'unuzu Windows 10 PC'nize bağlamak için iTunes uygulamasını kullanmanız gerekir. İki cihaz arasında müzik veya video gibi şeyleri aktarmanın ve senkronize etmenin tek yolu budur.

Windows 10 PC'nizde Microsoft Mağazası'nı açarak başlayın ve iTunes'u arayın. Alternatif olarak, şu bağlantıyı da tıklatabilirsiniz: Microsoft Mağazası'nda iTunes. Yükle'ye tıklayın ve iTunes'un Windows 10 PC'nize indirilmesini ve kurulmasını bekleyin.

Kurulduktan sonra iTunes'u açın. Halihazırda Microsoft Mağazası'ndaysanız, Başlat düğmesine basmanız yeterlidir. Aksi halde, Mağaza'yı kapatabilir ve iTunes'u açmak için Başlat Menüsü kısayolunu da kullanabilirsiniz. iTunes'u ilk açtığınızda, lisans sözleşmesini kabul etmeniz gerekir, bu nedenle Kabul Et düğmesine tıklayın.

Bilgisayarınızda iTunes açılır. Şimdi iPhone'unuzu Windows PC'nize bağlamanın zamanı geldi.

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Adım 2. Yıldırım kablosunu kullanarak iPhone'unuzu Windows 10 PC'nize bağlayın

iPhone'unuzu Windows 10 PC'nize ilk kez bağlarken şarj kablonuzu kullanmanız gerekir (Type-C veya Lightning). Sayfanın daha aşağısında iPhone'u bilgisayara Wi-Fi ile (kablosuz) bağlamak için adımlara da yer verdik.

Şarj kablosunu iPhone'unuza ve Windows 10 PC'nize takın.

iPhone'unuzda "bu bilgisayara güvenilsin mi?" diyen bir mesaj göreceksiniz. Güven butonuna dokunarak evet cevabını verin.

Ardından, iPhone sizden PIN kodunuzu girmenizi ister. Devam etmek için girin.

Windows 10 PC'nizdeki iTunes uygulaması "[…] bu bilgisayarın [iPhone] cihazınızdaki bilgilere erişmesine izin vermek isteyip istemediğinizi" soruyor uyarısını görürseniz yine Devam et düğmesine basarak bu işlemi de onaylayın.

iPhone'u bilgisayara kablosuz (Wi-Fi) ile bağlamak

iPhone'unuzu PC'nize kablo kullanarak bağladıysanız, Wi-Fi üzerinden senkronize olacak şekilde, kablo kullanmadan da bağlayabilirsiniz.

Bunu yapmak için iPhone'unuzu PC'nize bağlı tutun ve iTunes seçeneklerinde "Bu iPhone ile Wi-Fi üzerinden senkronize et" yazan ayarı etkinleştirin.

Ardından, ayarlarınızı kaydetmek için pencerenin sağ alt köşesindeki Uygula veya Tamam'a tıklayın.

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