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Samsung'un New York'taki 7 Ağustos tarihli Unpacked etkinliğinde hem yeni bir akıllı saat hem de birinci sınıf bir Android tablet sunması bekleniyor. Bu Android tablet Galaxy Tab S6 olacak ve şimdi tüm tasarımı, özellikleriyle birlikte ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Tab S6'nın Tüm Heyecan Verici Özellikleri

Galaxy Watch Active 2 ve Galaxy Tab S6, Galaxy Note 10 ve Note 10+ kadar erken sızdırılmamasına rağmen, şimdi bu cihazlar hakkında bilmemiz gereken hemen her şeyi biliyoruz. En yeni yüksek kaliteli Samsung Galaxy Tab S6 render'ları tableti baştan aşağı ortaya koyuyor.

Çok çok uzun zamandır ilk defa Samsung'tan en güçlü çipsetle gelen bir tablet görüyoruz. Elbette Snapdragon 855, Apple'ın en son iPad Pro'da kullandığı Apple A12X Bionic yongası ile yarışacak cinsten değil ancak bir Android için en iyisi bu.

Samsung Galaxy Tab S6, 2018'de çıkan iPad Pro 11 ve 12.9'dan daha kalın çerçevelerle gelecek gibi görünüyor. Bu çerçeveler Tab S4'dekine benzetiliyor. Ancak Tab S4'teki cam arka kapak yerine Galaxy Tab S5e gibi alüminyum gövdeye sahip olacak.

Cihazın bir diğer ilgi çeken özelliği de S Pen olmuş. Bluetooth destekli yeni kalem kablosuz şarj edilebiliyor. Tablette arkaya bakan çift kamera düzeneği mevcut. Önceki raporlar ultra geniş bir merceğe işaret ediyordu ancak 3D ToF sensörü hala bir olasılık.

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Kulaklık Girişi ve Parmak İzi Tarayıcı Yok mu?!

Ne yazık ki görünürde bir kulaklık girişi bulunmuyor. Böylesine büyük bir tablette neden kulaklık girişine yer bulunamamış olması büyük merak konusu.

Daha az şok edici olan şeyse parmak izi okuyucunun da bulunmuyor olması. Galaxy Tab S4 de ikisini içermiyordu ancak en azından iris tarayıcısına sahipti. Elbette Samsung yeni bir ekran içi parmak izi doğrulama yöntemi geliştirmiş de olabilir. Tab S5e'de parmak izi butonu yana monte edilmişti.

Özellikleri

(Neredeyse) onaylanan diğer teknik özellikler arasında dörtlü AKG hoparlör sistemi, USB Tip-C şarj portu, isteğe bağlı bir klavyeyi bağlamak için POGO pinleri, isteğe bağlı LTE desteği, 10,5 inç Super AMOLED ekran, 128 GB dahili depolama alanı ve yukarıda belirtilen en son teknolojiye sahip Snapdragon 855 işlemci ve en az 6 GB RAM. Ne yazık ki, henüz fiyat hakkında bir şey yok, ancak daha düşük kaliteli Galaxy Tab S4'ü gösterge alırsak bu kötü çocuk kesinlikle ucuza gelmeyecek. Pili ise 6840 mAh olacak.

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