Sony'den 5K Ekranlı Telefon Geliyor: Xperia 1R

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Sony, Eylül 2015'te Xperia Z5 Premium'u duyurarak dünyanın ilk 4K akıllı telefonunu tanıttı. Şirket aynı başarıyı 4K HDR OLED ekranla bu şubat ayında gelen Xperia 1 ile tekrarladı. Şimdi raporlar Sony'nin dünyanın ilk 5K çözünürlüklü telefonunu hazırladığını gösteriyor.



İnanılmaz 899 PPI Piksel Yoğunluğu

J8220 model numarasına sahip bu Sony akıllı telefon büyük bir 5040 x 2160 piksel ekrana sahip. Bu ekran 21:9 ölçüsünde. Karşılaştırma yapmak gerekirse mevcut Xperia 1'in paneli (3080 x 1664) %70 daha az piksel sunuyor.

Söz konusu cihaz, aylar önce oluşturulan Xperia 2 gibi görünüyor. Ancak, sızdırılmış bilgilere göre, bu isim altında satılmayacaktır. Sony, telefona Xperia 1R adını vererek Xperia 1'in daha kompakt bir sürümü olarak piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu nedenle mevcut modelde bulunan 6,5 inçlik panel yerine biraz daha küçük 6.1 inçlik bir ekranla gelecek. Daha yüksek çözünürlükle birlikte, Xperia 1R'in ekranı 899 PPI gibi bir inanılmaz piksel yoğunluğu sunuyor. Xperia 1 643 PPI yoğunluğa sahip ve HTC'nin Vive Pro VR gözlüğü bile yalnızca 615 PPI sunuyor.

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Cihazda Yeni Snapdragon 855 Plus Olabilir

Standart Xperia 1 Qualcomm'un Snapdragon 855'ine sahip ve bu da 1R için en mantıklı seçim olarak 855 Plus'ı gösteriyor. Ayrıca Sony'nin bu yeni akıllı telefonu VR odaklı bazı özellikler içerecek, bunun için Snapdragon 855 Plus gibi daha güçlü bir çipset şart olacak.

Depolama tarafında en az 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri de sunulacak. Yüksek çözünürlük yüksek pil tüketimi demek. Eğer cihaz 3200 mAh gibi bir pille gelirse hayal kırıklığı yaratacaktır. O nedenle Sony'nin en az 3500 ve üstünü hedefleyeceği düşünülüyor.

Sony Xperia 1R Duyuru ve Çıkış Tarihi

Sony Xperia 1R'nin Eylül ayı başında Berlin'deki IFA 2019'da duyurulması bekleniyor. Ön siparişlerin ise Ekim'de başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Görünüşe göre Sony yine tüm rakiplerinden farklı ve belki de daha ilgi çekici bir cihazla gelecek.

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