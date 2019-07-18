Windows 10 PC Ekranını Telefonla Otomatik Kilitlemek

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Uzakta olduğunuzda PC'nizi kilitlemek ofislerde bir zorunluluk olarak bilinir. Bunu yapmak için birkaç düğmeyi tıklatmanın zorunda kalırsınız ancak bundan bağımsız olarak önemli bir güvenlik önlemidir. İyi haber şu ki Microsoft, Windows 10'da bu kilitleme işlemini daha kolay ve neredeyse katılımsız hale getirdi. Dynamic Lock ya da Dinamik Kilit isimli yeni özellik bu işe yarıyor.

Windows 10 PC Ekranını Telefondan Otomatik Kilitlemek

Tek ihtiyacınız olan akıllı telefonunuz ile Windows 10 arasında bir Bluetooth bağlantısı kurmaktır. Siz telefonunuzla PC'nizden uzaklaştığınızda bilgisayar ekranı otomatik olarak kilitlenir, çünkü artık akıllı telefonunuzu yakınlarda göremez. Nasıl çalıştığını görelim:

Adım 1. Android akıllı telefonunuzu veya iPhone'unuzu Windows 10 PC ile eşleştirin

Windows 10'un Dinamik Kilit özelliği bilgisayarınız ile akıllı telefonunuz arasındaki Bluetooth bağlantısını kullanmanıza dayanır. Yapmanız gereken ilk şey, Android akıllı telefonunuzu veya iPhone'unuzu Windows 10 bilgisayarınız veya cihazınızla eşleştirmektir.

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Windows 10 PC'nizi akıllı telefonunuzla zaten eşleştirdiyseniz, Bluetooth bağlantısının her ikisinde de etkin olduğundan emin olun.

Adım 2. Windows 10 PC'nizde Oturum Açma seçeneklerine gidin

Windows 10 PC'nizde Ayarlar uygulamasını açın. Bunu yapmanın hızlı bir yolu Başlat menüsündeki Ayarlar düğmesine tıklamaktır.

Ardından, Hesaplar'a tıklayın veya dokunun.

Soldaki Oturum Açma seçeneklerini seçin ve ardından sağ taraftaki dinamik kilitleme bölümüne ulaşana kadar aşağı kaydırın.

Adım 3. Dinamik Kilit'i Etkinleştirin

Windows 10, PC'niz ile eşleştirilmiş cihazları kullanarak ne zaman bilgisayarınızın kapsama alanı dışında olduğunuzu bilir ve PC'yi açmak için tekrar şifre isteyecek şekilde kilitler. Ekranda siz Windows'tan uzaktayken cihazınızın PC'nizi otomatik olarak kilitlemesine izin ver seçeneğini görürsünüz. Bu seçeneğe bir onay işareti koyun ve şimdi Windows 10'un dinamik kilitleme özelliği aktive olacak.

Dinamik kilit açıldığında Windows 10 PC'nizin kullandığı Bluetooth aygıtını görmelisiniz.

Adım 4. Windows 10 PC'nizden Uzaklaşın

Windows 10 PC'niz artık akıllı telefonunuz uzaktayken otomatik olarak kilitlenecek şekilde yapılandırılır. Bu özelliği test etmek için akıllı telefonunuzu yanınıza alın, bilgisayarınızı açık bırakın ve başka bir odaya gidin.

İki cihaz arasındaki Bluetooth bağlantısı yeterince zayıf olduğunda, Windows 10 30 saniye kadar bekler ve ardından bilgisayarınızı otomatik olarak kilitler.

NOT: Ne yazık ki, Windows 10'un Dinamik Kilit özelliği bilgisayarınızın otomatik olarak kilidini açmanıza izin vermez. Sadece kilitlemek için çalışır. Microsoft'un gelecekte Dinamik Kilit Açma özelliğini geliştireceğini umuyoruz.

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