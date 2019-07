REKLAMLAR



Akıllı telefonlar bugün birçoklarının 90'lı ve 2000'li yılların başlarında hayalini kurduğu oyun cihazları haline dönüşmüş durumda. Artık sadece internette gezinmek, sohbet etmek ve hareket halindeyken e-posta göndermek için kullanılmıyorlar. Telefonunuzda gerçek bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Yazımızda 2019'da oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz Android oyunlarını listeledik. Oyunlar tablet ve telefonlarda destekleniyor.

2019'da En İyi Ücretsiz Android Oyunları (Telefon & Tablet)

Armajet

İndir

2 boyutlu oynanan takım tabanlı bir PvP shooter oyunudur. Armajet'te sırt çantalı, kalkanlı ve aralarından seçebileceğiniz çok sayıda silahı olan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Oyuna alışması kolay ancak ustalaşması zor. Round'ların her biri yaklaşık 3 dakika sürüyor. Bu nedenle, nerede olursanız olsun, hızlı bir oyun keyfi yaşamanız zor olmuyor. Çapraz platform desteği olduğundan aynı karakterinizi PC'den de oynayabilirsiniz.

Dota Underlords

İndir

An interesting new style of game developed this year — Auto Chess. It started off as a DOTA mod, then spun off into its own original game. Now, Valve took the Auto Chess idea and made an official DOTA-world game out of it. And it's a blast.

Basically, you need to choose your "chesspieces" (DOTA heroes) out of a pool and place them on the board in a way that helps them complement each other. Once that's done, the match starts. This is where the "auto" comes from — the characters fight on their own and behave differently, depending on their individual skills and characteristics. So, the strategy in this game comes from arranging your battle lines, then sitting back and watching them demolishing the enemy… or getting demolished.



Brawl Stars

İndir

İlk çıkış yaptığı zamandan bu yana popülerliğini koruyan PvP FPS oyunu Brawl Stars, tonlarca eğlenceli karaktere ve silahlara sahip. Bunları oyunu oynayarak açabiliyorsunuz ancak para vererek açmak çok daha kolay. Farklı hedeflere sahip çeşitli oyun modları, takım ölüm maçı ve daha fazlası var. Anroid tablet veya telefon için en iyi ücretsiz Android oyunları arasındadır.

Oceanhorn

İndir

Zelda serisinden açıkça ilham alan bir aksiyon RPG macera oyunudur. Oceanhorn tamamen ücretsiz değil ancak ücretsiz olarak indirebiliyor ve ilk bölümlerden bazıları oynanabiliyor. İsterseniz, bir defalık uygulama içi satın alma işlemiyle bir oyunun tamamını açabiliyorsunuz.

Shadowgun Legends

İndir

Shadowgun dünyasında geçen bir FPS oyunu. Akıcı animasyonlu güzel grafikler sunar. Dokunmatik ekranda böyle bir oyun oynamak biraz zor olabilir. O nedenle kontrol cihazı kullanmanızı öneririz. Ücretsiz oyunun yer yer Destiny'ye benzediğini söyleyebiliriz.

