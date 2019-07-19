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Apple uzun zamandır tasarım tarafında cihazlarında fazla bir yenilik sunmuyor. iPhone X serisi ile şirket bir miktar toparlanmaya başlamıştı ancak şimdi 2019 iPhone 11'lerin de aynı tasarımla geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla Apple sıradaki büyük dizayn değişikliğini 2020 iPhone 12'lere saklıyor. Haberlere bakılırsa kamera tarafında da iyileşmeler olacak. Apple'ın hedefinde Time of Flight (ToF) kameralar var.

2020 iPhone 12'ler Time of Flight (ToF) Kamerayla Gelecek

Apple kamera tedarikçilerinden bir sonraki iPhone serisi (iPhone 12) için ToF kamera lensi bileşenleri hazırlamalarını istedi.

ToF nedir?

ToF teknolojisinin prensibi Face ID'ye benzer, ancak bileşenleri ve uygulama alanları farklıdır. ToF kamera, hedefin mesafe ve derinlik bilgisini elde etmek için ışığı kullanır. Ayrıca bu işlem teoride sahnenin 3 boyutlu görüntüsünün oluşturulmasını sağlar.

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Tedarik zinciri kaynaklarına göre, Apple tedarik zinciri ortaklarından VCSEL (özel bir lazer) bileşenleri sağlamalarını istedi. Bu bileşen, 2020 yılında iPhone 12'lerde kullanılacak olan arka ToF kamera lensleri için gerekli olacak. iPhone 12 (ya da iPhone 2020) böylece AR deneyimini büyük ölçüde artıracak bir özellikle gelecek.

Daha önce bu VCSEL bileşenini iPhone XR, XS ve XS Max'taki orijinal derinlik algılama sensörlerinde görmüştük. Ancak yüz tanıma, Animoji ve portre modu özçekimleri için kullanılıyorlardı.

ToF Kameralı Telefonlar Halihazırda Var

Face ID'deki mevcut ışık teknolojisi, kullanıcının yüzüne 30.000 lazer spotu yansıtıyor ve kimlik doğrulama için yüzün 3D görüntüsünü ölçüyor. Buna karşılık, ToF çevresel bir üç boyutlu görüntü oluşturmak için lazerin bir cisimden yansıdığı süreyi ölçerek mesafeyi de bulabiliyor. Bu, daha doğru derinlik algısı ve nesnelerin daha iyi konumlandırılması demek. Ayrıca, fotoğraflarda kusursuz derinlik oluşturmaya yarayacak.

Aslında, geçen yılki OPPO ve bu yılki Huawei akıllı telefonları ToF kameralarla geldiler. Ancak henüz bu kameralar için uygun bir kullanım senaryosu bulunamadı. Başka bir deyişle, kullanıcılar bu teknolojinin sağladığı avantajları henüz anlamış değil. Apple iPhone 12 kendisinden 4.5 metre uzaklıktaki bir alanı tarayabilecek. Bu mesafe mevcut Android telefonların ToF kameralarından daha gelişmiş.

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