REKLAMLAR



'Ne yazık ki, Google Play Hizmetleri durduruldu' hatasıyla karşılaşıyorsanız endişe etmeyin bu rehberimiz tüm sorunlarınızı çözecek. Google Play Hizmetleri telefonunuzun normal şekilde çalışmasında çok önemli rol oynar. Dolayısıyla hata almanız durumunda cihazınızın genel işleyişi aksayabilir.

Google Play Hizmetleri Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür?

Hatayı gidermek için Play Services'i düzeltmeniz gerekiyor. Aşağıda Play Services ile ilgili herhangi bir sorunu çözmenin çeşitli yollarını bulacaksınız.

Telefonu baştan başlatın

Telefonunuzu yeniden başlatarak sorunu gidermeye çalışın. Evet, bazen telefonu yeniden başlatmak gibi basit bir ipucu hemen akla gelmeyebilir. Ancak çoğu zaman problemleri çözmede oldukça iyidir.

Çerezleri ve verileri temizleyin

Herhangi bir hatada iyi bir çözüm olan bir diğer yöntem belirli bir uygulamanın önbelleğini ve tarihini temizlemektir. Bu durumda Google Play Hizmetleri ve Google Play Store için önbelleği ve verileri temizlememiz gerekir.

Bunlardan herhangi birini yapmak, telefonunuzdan hiçbir veriyi silmez.

Adım 1: Telefon Ayarları'nı açın ve Uygulamalar / Uygulama Yöneticisi'ne gidin.

Adım 2: Tüm uygulamalar altında, Google Play Hizmetlerini arayın.

Adım 3: Depolama seçeneğine, ardından bir sonraki ekranda Önbelleği temizle öğesine dokunun.

Google Play Store için de adımları tekrarlayın. Telefonunuzu tekrar başlatın. Sorun devam ederse, adımları tekrarlayın ve Önbelleği temizle yerine Verileri / depolamayı temizle üzerine dokunun.

Play hizmetleri güncellemelerini kaldırın





Google Play Hizmetleri bir sistem uygulaması olduğundan, onu telefonunuzdan tamamen kaldıramazsınız. Ancak fabrika sürümüne geri döndürecek mevcut bir sorunu çözebilirsiniz.

REKLAMLAR



Bunu yapmak için, yukarıdaki önbellek temizleme yönteminin 1. ve 2. adımlarını izleyin. Ardından, Google Play Hizmetleri ekranında, sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun. Menüden Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğini seçin.

Play hizmetlerinin açık olduğunu doğrulayın

Play Hizmetleri devre dışı bırakmak zordur ama imkansız değil. Bu durumda, hizmetleri tekrar etkinleştirmeniz gerekir.

Bunun için, Ayarlar> Uygulamalar> Google Play Servisleri bölümüne gidin. Etkinleştir seçeneğini görebilirseniz, üzerine dokunun. Ancak, Devre Dışı Bırak seçeneğini gri renkte görürseniz, bu zaten etkin olduğu ve herhangi bir işlem yapmanız gerekmediği anlamına gelir.

Google Play hizmetlerini güncelleyin

Yüklenmiş diğer uygulamaların aksine, Google Play Hizmetlerini manuel olarak güncellemeniz gerekmez. Android telefonunuz tarafından arka planda otomatik olarak yapılır.

Ancak, bazen sorun güncellemenin kendisindedir. Bu nedenle manuel olarak daha yeni veya eski sürüme güncellemeniz gerekir. Güvenilir bir APK sitesinden daha önceki bir versiyonun APK'sını indirebilirsiniz.

Cihazı güvenli modda açın

Yeniden başlatmaya benzer şekilde, bazen güvenli modda önyükleme yapmak, Android telefonundaki çeşitli sorunları giderir.

Güvenli modda başlatmak için, farklı güç seçeneklerini görene kadar telefonunuzun güç düğmesini basılı tutun. Kapat seçeneğine dokunun ve basılı tutun. Sizden güvenli moda geçmenizi onaylamanızı isteyen bir pencere açılacaktır, onaylayın. Cihazınız sol alt köşedeki Güvenli Mod metni ile güvenli modda açılacaktır.

Yukarıdaki yöntem işe yaramazsa, telefonunuzu kapatın. Kapatıldıktan sonra, açmak için güç düğmesini basılı tutun. Üretici logosunu görene kadar basılı tutun. Sonra güç düğmesini bırakın ve ses kısma düğmesine basmaya başlayın. En altta Güvenli Mod logosunu görene kadar basılı tutun.

Güvenli moddayken birkaç dakika bekleyin. Google Play Hizmetleri durduruldu hatası burada görünmezse, farklı bir uygulama sorun oluşturuyor demektir. Kısa süre önce herhangi bir uygulama yüklediniz mi? Eğer öyleyse kaldırmayı deneyin.

Uygulama tercihlerini sıfırlayın

Play Hizmetleri çekirdek sistem dosyalarına sahip olduğundan, bir sistem ayarının değiştirilmesi hizmetlerin çalışmasını etkileyebilir. Bunu düzeltmek için uygulama tercihlerini sıfırlayın.

Adım 1: Ayarlar'ı açın ve Uygulamalar'a / Uygulama Yöneticisi'ne gidin.

Adım 2: Tüm uygulamalar ekranı altında, üstteki üç nokta simgesine dokunun ve menüden Uygulama tercihlerini sıfırla'yı seçin. Seçiminizi onaylamanızı isteyen bir açılır pencere belirecektir.

Tarihi ve zamanı doğru şekilde ayarlayın

Telefonda doğru tarih ve saatin ayarlanması, Play Hizmetleri sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Zamanın doğru olduğundan emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Ayarlar'ı açın ve Sistem'e gidin.

Adım 2: Tarih ve saat üzerine dokunun. Otomatik tarih ve saati etkinleştirin. Zaten etkinse, kapatın ve ardından tekrar etkinleştirin.

Telefonu güncelleyin

Telefon yazılımının güncellenmesi çoğunlukla yararlıdır. Bunu yapmak için, Ayarlar> Sistem (veya Telefon Hakkında)> Güncelle seçeneğine gidin. Güncelleme için kontrol et üzerine dokunun. Bir güncelleme varsa, erkenden kurun.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum