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Google Play Hizmetleri güncellemeniz gerektiren durumlar oldukça azdır. Ancak böyle bir şey bir kez başınıza geldiğinde oldukça can sıkıcı olabilir. Yazımızda Google Play Hizmetleri güncellemek için tüm yapmanız gerekenlere yer veriyoruz.

Google Play Hizmetleri Güncelleme: Tüm Yöntemler

Google Play'i mağazadan güncelleme

Evet, Google Play Store'da doğrudan görünmez ancak Google Play Hizmetleri güncellemek için resmi sayfaya göz atabilirsiniz. Bunun için bu bağlantıyı kullanın. Güncelle seçeneği görüyorsanız dokunun.

Güncellemeleri kaldırma

Google Play Hizmetleri tamamen kaldıramazsınız ancak güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, uygulama fabrika ayarlarına veya ilk versiyona geri döner. Bunu yapmak telefonunuzu otomatik olarak hizmetleri güncellemeye zorlar.

İşte adımlar:

Adım 1: Telefon ayarları'nı açın ve Uygulamalar / Uygulama Yöneticisi / Yüklü uygulamalar'a gidin.

Adım 2: Tüm uygulamalar altında, Google Play Hizmetleri'ne dokunun.

Adım 3: Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun. Menüden Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğini seçin.

Adım 4: Telefonunuzu yeniden başlatın. Yükleme için 5 dakika veya biraz daha fazla bekleyin. Ardından, Google Play Store'u ve ardından diğer uygulamaları açın. Google Play Hizmetleri arka planda otomatik olarak güncellenecektir (3G/4G'de değilseniz).

Google Play Hizmetleri kapatma

Telefonunuzu Google Play Hizmetleri güncellemeye zorlamanın başka bir yolu da devre dışı bırakmaktır. Bunun için yukarıdaki yöntemin 1. ve 2. adımlarını izleyin (kaldırma yöntemi). Ardından, Google Play Hizmetleri ekranında, Devre Dışı Bırak (varsa) üzerine dokunun. Büyük olasılıkla basılamaz görünecektir.

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Bu durumda, cihaz yönetici izinlerini iptal etmeniz gerekir. Bunun için şu adımları izleyin:

Adım 1: Telefon Ayarları'nı açın ve Güvenlik'e gidin. Bu kısmı Güvenlik ve konum veya Ekran kilidi ve güvenlik gibi farklı cihazlarda farklı adlarda bulabilirsiniz. Bulamıyorsanız, güvenlik seçeneğini bulmak için Ayarlar bölümündeki aramayı kullanın.

Adım 2: Telefonunuzda mevcut olan isme bağlı olarak Cihaz Yöneticisi veya Sistem seçeneğine basın. (İPUCU: Gelişmiş seçeneğinin altına da bakın)

Adım 3: Cihazımı Bul öğesinin yanındaki düğmeyi kapatın.

Adım 4: Şimdi Ayarlar'daki Uygulamalar altında Google Play Hizmetleri devre dışı bırakmayı deneyin. Devre dışı bırakıldığında, bir dakika bekleyin ve ardından tekrar etkinleştirin. Etkinleştirdikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonunuzun güncellemesini arka planda tamamlaması için 5 dakika daha bekleyin.

APK indirin ve kurun

Yukarıda belirtilen yöntemlerden hiçbiri telefonunuzda Google Play Hizmetleri güncellemiyorsa, manuel olarak güncellemeyi deneyin. Bunun için APK dosyasını indirmeniz gerekecek.

İşte detaylı adımlar:

Adım 1: APK dosyalarını indirmek için güvenilir yerlerden biri olan APK Mirror'da Google Play Hizmetleri sayfasını açın.

Adım 2: Aşağı kaydırın ve tüm sürümler altında, en son sürüme dokunun. Play Services'ın beta sürümleri de vardır. Onlardan kaçının.

Adım 3: Bir sonraki sayfada aşağı kaydırın, İndir altında çeşitli APK sürümleri bulacaksınız. Telefonunuzdaki işlemciyi biliyorsanız (Arch'ın altına bakın) ilgili varyant numarasını seçin.

Ancak, aşina değilseniz, Droid Hardware Info uygulamasını indirin. Kurulduktan sonra, System sekmesine gidin ve Instructions bölümüne bakın. Arch altında APK Mirror web sitesinde seçmeniz gereken Play Hizmetleri sürümünü bulacaksınız.

Alternatif olarak, herhangi bir APK dosyasını indirebilir ve çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Aksi takdirde, dosyanın uyumsuz olduğu konusunda bir hata gösterilir. Bu durumda, başka bir tane deneyin.

Adım 4: O bir sürüm hakkında daha fazla ayrıntı gösterilecektir. Aşağı kaydırın ve Download APK üzerine dokunun. Bir onay penceresi açılacaktır. İndirmeye başlamak için Tamam'a dokunun.

üzerine dokunun. Bir onay penceresi açılacaktır. İndirmeye başlamak için Tamam'a dokunun. Adım 5: Bir kere indirildikten sonra, Google Play Hizmetleri yüklemek için APK dosyasına dokunun. Tarayıcınızdan üçüncü taraf uygulamaları yüklemesine izin vermeniz istenecektir. İzin verin.

Hepsi bu! Umarız çözüm olmuştur.

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