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Huawei'in alt markası olan Honor'ın sıradaki 9X Pro akıllı telefonu etkileyici gece çekimi performansına sahip görünüyor. Cihaz iyi tasarlanmış bir üçlü kamera seti sunuyor. Bu set Honor 20 Pro'da görülene benzer ancak cihaz bu modelin altına konumlanacak. Dolayısıyla ondan daha iyi kareler yakalaması beklenmiyor.

Honor 9X Pro'nun Kamera Performansı Etkileyici Görünüyor

Honor tarafından yayımlanan yeni fotoğraflar 9X Pro'nun düşük ışıkta etkileyici fotoğraflar kaydettiğini ortaya koydu. Honor'ın resmi Weibo sayfasında yer alan görüntüler tipik telefonları zorlayacak sahne ortamlarına işaret ediyor.

İlki hariç, tüm fotoğraflar özel Gece Modu ile çekilmiş. Gece modu, gürültüyü azaltmak, daha iyi pozlama elde etmek ve renkleri artırmak için birden fazla kareyi tek bir görüntüde birleştirir.

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Hem 9X hem de 9X Pro'nun aynı 48 MP ve 2 MP kameralara sahip olması bekleniyor. Bu arada, yalnızca 9X Pro modelinde üçüncü bir 8 MP (muhtemelen geniş açılı) bir kamera olacak.

Honor 9X ve 9X Pro, en yeni orta sınıf Kirin 810 yonga setiyle piyasaya sürülecek. Her iki telefon da 3.900 mAh batarya ve 6.59 inç LCD Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Her iki 9X modelinde de 24 MP mekanik selfie kameralar bulunuyor. Yani telefonlar çentiksiz olacak.

Bu iki yeni orta sınıf telefonun yanı sıra Honor 23 Temmuz'da gerçekleştireceği etkinlikte Honor Band 5'i ve belki de yeni bir MagicBook Pro dizüstü bilgisayarını tanıtacak. İlk HonorBook, asla Çin dışına çıkmadı, bu yüzden bu kez bunun değişip değişmeyeceğini merak ediyoruz.

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