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Qualcomm kısa süre önce Snapdragon 8 serisi amiral gemisi yonga setini yenilediğini duyurdu. Yeni çipset beklenenden erken gelmesine karşın önemli oranda performans iyileştirmesi sunuyor. Asus ROG Phone II bu çipsetle çıkış yapan ilk telefon olacak ancak yolda başka bir oyun telefonu daha var: Xiaomi'nin Black Shark 2 Pro telefonu.

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Snapdragon 855+'ın Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Xiaomi yeni oyun telefonunu tanıtmak için 31 Temmuz'da bir etkinlik gerçekleştirecek ve bununla ilgili ilk davetiyeleri dağıtmaya başladı. Bu haberle beraber ayrıca Black Shark 2'nin Geekbench veritabanında belirdiği görüldü. Bu da Snapdragon 855+'ın ilk benchmark puanını doğruluyor.

Qualcomm'un yeni performans canavarı Snapdragon 855+ çok çekirdekli testte 11304 puan almış durumda. Dün yer verdiğimiz Asus ROG Phone II'nin Geekbench skoruna oldukça yakın. ROG Phone II de Black Shark 2 Pro gibi bir oyun telefonu olması için tasarlanıyor.

Qualcomm yeni güçlü yonga setinin 5G ve AI özellikleri için optimize edildiğinden bahsetti. Bununla birlikte Snapdragon 855 Plus hala DDR5 desteği sunmuyor, bu yüzden Samsung'un dün duyurduğu 12 GB RAM modülü Snapdragon 855+'lı telefonlarda desteklenmeyecek.

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