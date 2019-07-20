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Facebook birkaç yıl önce WhatsApp'ı satın aldı. Bu devralımdan beri WhatsApp'a yapılan kayda değer tek değişiklik GIF desteği oldu. Facebook, çoğunlukla, WhatsApp'ı şimdiye kadar bulduğu gibi bıraktı. Facebook uzun zamandan beri Snapchat'ten gelen özellikleri kopyalıyor ve bunları Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarına dahil ediyor. Bu yüzden bir süredir WhatsApp'ta durum güncellemeleri paylaşmanın yeni bir yolu var ve bu güncellemeler Snapchat'te paylaşılan hikayelere çok benziyor. Bu yeni özellik ile WhatAapp durumunuzda fotoğraf, video ve GIF paylaşabilirsiniz. Yirmi dört saat boyunca görünür kalır ve kime görünür olduğunu kontrol edebilirsiniz. İşte nasıl yapıldığı.

WhatsApp Durumda Video, GIF ve Fotoğraf Paylaşmak

Duruma Fotoğraf, Video ve GIF Eklemek

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WhatsApp'ı açın ve Durum sekmesine gidin. Durumunuzu güncellemek için artı düğmeli bir daire gibi görünen düğmeye dokunun. Kamera görüntüleri için arayüz açılacaktır. Bir video kaydetmek veya fotoğraf çekmek istiyorsanız, bunu burada yapabilirsiniz.

Film rulonuzdan video ve fotoğraf paylaşmak veya GIF eklemek içinse sol alttaki fotoğraf düğmesine dokunun. Kamera rulonuzdan bir fotoğraf veya video seçebilir veya GIF aramak ve eklemek için sol alt kısımdaki GIF öğesine dokunabilirsiniz.

WhatsApp durumunuzda paylaştığınız fotoğraflara, videolara ve GIF'lere metin çizebilir ve ekleyebilirsiniz. Herkesle paylaşmak için 'Gönder' düğmesine dokunun. Durumun paylaşılması birkaç saniye sürer.

Kendi durumunuza dokunursanız, kaç kişinin görüntülediğini görebilirsiniz.

Mevcut Whatsapp Durumunuzu Silin

Durum sekmesine gidin ve durumunuz üzerinde sola kaydırın. Bir Sil düğmesi görünecektir. Sil öğesine dokunun; mevcut durumunuz silinecektir.

WhatsApp Durum Gizliliği

WhatsApp durumunuzun görünürlüğü için gizlilik kontrollerine sahiptir. Yalnızca metin mesajlı durum paylaştığınız zamanlarda, bunu herkesle, yalnızca kişilerinizle veya kimseyle paylaşmama seçeneğiniz vardı. Gizlilik ayarları biraz güncellendi. Artık durumunuzu yalnızca kişilerinizle, bazı istisnalar dışında tüm kişilerle veya belirli kişilerle paylaşabilirsiniz.

Durumunuzun gizliliğini değiştirmek için, WhatsApp'taki Ayarlar sekmesine gidin ve Hesap> Gizlilik> Durum altından durum gizliliğinizi seçin.

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