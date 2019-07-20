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Varsayılan olarak Whatsapp, tüm görüntüleri, videoları, sesleri ve sohbete gönderilen belgeleri indirir. Veri tüketimini azaltmak ve cihazınızda yer kazanmak için WhatsApp'ın fotoğraf ve videoları kaydetmesini kapatabilirsiniz. Tabii ki, bu seçeneğin kapatılması olumsuz yanlar da getirir. Bir videoyu ya da fotoğrafı görmeden önce indirilmesini beklemeniz gerekir. Zamanınız kısaysa ya da sabırsızsanız otomatik indirmeyi tekrar açmak isteyebilirsiniz.

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WhatsApp Fotoğraf ve Videoları Kaydetmesin

Videoların ve fotoğrafların otomatik olarak indirilmesini istiyor, ancak kamera rulonuza her şeyin kaydedilmesini istemiyorsanız özelliği devre dışı bırakmanın bir yolu vardır. Şimdi WhatsApp'ın fotoğraf ve videoları telefonunuza kaydetmesini durduralım.

WhatsApp'ı açın ve Ayarlar sekmesine gidin ve Sohbetler'e dokunun. Sohbet ekranında "Kamera Rulosuna Kaydet" seçeneği vardır, kapatın. WhatsApp şimdi sohbet üzerinden gönderilen tüm dosyaları indirecek, ancak onları otomatik olarak kamera rulonuza kaydetmeyecek

Bundan sonra sorulacak en mantıklı soru, bu dosyalar nereye gidiyor sorusudur: Uygulamanın kendi deposuna kaydedilirler ve telefonunuzda yer kaplamaya devam ederler. Bir dosyayı kaldırmak için iki seçeneğiniz vardır; sohbet başlığını silmek veya bir sohbet başlığındaki tüm medyaları silmek.

Sohbet satırındaki bir dosyayı silmek için, dosyanın küçük resmine dokunun ve basılı tutun. Sil seçeneğiyle küçük resmin üzerinde bir menü görünecektir. Sohbet satırındaki tüm dosyaları silmek için, Ayarlar simgesine gidin. Veri ve Depolama Kullanımı> Depolama Kullanımı'na gidin ve dosyaları silmek istediğiniz sohbet satırını seçin.

Her dosya türünün ne kadar alan tükettiğini görebilirsiniz. 'Yönet'e dokunun ve silmek istediğiniz öğeleri seçin. Bu dosyaları bir kez sildiğinizde, sohbet görüşmelerinizin yedeğini almadıkça geri alamazsınız.

Neyse ki WhatsApp bu seçeneğe sahip. Uygulama kullanıcılara dosyaları kaydetmek istedikleri yeri seçme özgürlüğü verir. Özellikle fotoğraflarınız arasında gezinen birileri varsa özellikle yararlıdır. WhatsApp'da sizinle paylaşılan her fotoğraf ve videoyu görmelerini istemeyebilirsiniz.

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