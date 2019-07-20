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Whatsapp, sohbet mesajlarını şifreler böylece hiç kimsenin kırarak erişmesine izin vermez. Bunu, gizli tutulan bir şifreleme anahtarı aracılığıyla yapar. Kullanıcılar için, bu şifreleme anahtarı, sohbetlerin gerçekten şifreli olduğunu doğrulamak için kullanabilecekleri bir güvenlik kodu olarak görünür. Şifreleme tüm kullanıcılar için etkindir ve kapatma düğmesi yoktur. Bazen bir sohbet dizisinde, bir kişinin güvenlik kodunun değiştiğini görebilir ve kendi Whatsapp güvenlik kodunuzu nasıl değiştirebileceğinizi merak edebilirsiniz.

WhatsApp Güvenlik Kodu Nasıl Değiştirilir?

Whatsapp güvenlik kodunu manuel olarak değiştirmenin yolu yok. Whatsapp'ın güvenlik kodunu sizin için otomatik olarak değiştireceği iki durum vardır; telefonunuzu veya telefon numaranızı değiştirdiğinizde veya Whatsapp'ı silip yeniden yüklediğinizde.

Whatsapp'ı Yeniden Yükleyin

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Whatsapp'ı yeniden yükleme Whatsapp güvenlik kodunu değiştirmenin kolay yoludur, ancak bazı sohbet konuşmalarınızı kaybedebilirsiniz. Telefonunuzdaki diğer uygulamaları kaldırır gibi WhatsApp'ı kaldırın ve ardından ilgili uygulama mağazanızdan tekrar yükleyin. Uygulamayı tekrar yüklediğinizde tüm mesajlar kurtarılmayabilir, bu yüzden Whatsapp'ı kaldırmadan önce sohbetlerinizi yedeklemeniz önemle tavsiye edilir.

Geçici Olarak Başka Bir Telefon Kullanın

Başka bir telefona geçici olarak erişmeyi ele alır. Sadece WhatsApp'ı indirmek ve kurmak için birkaç dakikanızı ayırırsınız.

WhatsApp'ı indirin ve aynı telefon numarasını girin. Telefona SIM takmayın. Whatsapp, size bir doğrulama kodu göndererek telefonun size ait olduğunu doğrular. Normal telefonunuzda aldığınızda kodu ikinci geçici cihaza girin. Bu durum güvenlik kodunu değiştirmenizi gerektirecektir. Daha sonra uygulamayı ikinci telefondan silebilirsiniz.

Güvenlik Kodu Uyarısı

Tüm kişileriniz güvenlik kodunuzdaki değişiklikten haberdar edilecektir. Aynı şekilde, karşıdaki kişinin güvenlik kodu değiştiğinde sohbet dizisi içinde bir uyarı görürsünüz. İsterseniz bu uyarıları devre dışı bırakabilirsiniz. Güvenlik kodu uyarısını devre dışı bırakmak için WhatsApp'taki Ayarlar sekmesine gidin.

En üsteki Hesap ekranından Güvenlik'e dokunun. Güvenlik ekranında, "Güvenlik Bildirimlerini Göster" düğmesini kapatın.

Böylece kod değişikliği bildirimlerinin cihazınızda gösterilmesi engellenir, ancak kişileriniz sizin güvenlik kodunuzun ne zaman değiştiğini bilmeye devam ederler.

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