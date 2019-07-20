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WhatsApp uçtan uca şifrelemeye sahiptir. Kullanıcılar arasındaki sohbetler gizli bir şifreleme anahtarı kullanılarak saklanır. Size hangi anahtarın atandığını göremezsiniz, ancak kullanıcıların sohbetlerinin şifreli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için, kullanıcılar şifreleme anahtarıyla aynı olmayan ancak sohbetin şifreli olduğundan emin olmak için kullanılan bir güvenlik kodu görürler. İşte bir kişinin WhatsApp güvenlik kodunu doğrulama adımları.

WhatsApp Kişisinin Güvenlik Kodunu Doğrulamak

Whatsapp Güvenlik Kodunu Doğrulayın

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Bir WhatsApp güvenlik kodunu doğrulamak için, ya arkadaşınıza atanmış olan güvenlik kodunun bir fotoğrafına ya da arkadaşınızın telefonunu fiziksel olarak ulaşmasına ihtiyacınız var.

Eğer kodun fotoğrafı varsa arkadaşınızın size göndermesi yeterlidir. Kodu göndermek için sohbet konuşmasını açın ve en üstten arkadaşınızın adına dokunun. Ayrıntılar sayfasında, Şifreleme'ye dokunun. Bu size bir QR kodu ve sayısal bir kod gösterecektir. Paylaş düğmesine dokunun ve arkadaşınıza gönderin.

Whatsapp, kodunuzu kamera rulonuzdan taramanıza izin vermez; bu nedenle kodun manuel olarak karşılaştırılması gerekir.

İkiniz fiziksel olarak aynı alandaysanız, alttaki Tarama Kodu düğmesine dokunun ve ardından arkadaşınızın ekranındaki koda tutun. Yeşil onay işareti görünürse, ikiniz de şifreli bir görüşme yaparsınız.

Güvenlik kodlarının değiştiğini belirtelim. Ancak sebepsiz değişmezler. Telefonunuzda WhatsApp'ı kaldırıp yeniden yüklediğinizde güvenlik kodunuz değişiyor. Diğer senaryo, telefonunuzu veya telefon numaranızı değiştirmenizdir.

Bir kişinin güvenlik kodu değişirse, sohbet dizisi içinde bir uyarı alırsınız. Bu durumda, eski güvenlik kodu artık çalışmayacak. Kod kamera rulonuza kaydedilmişse, bununla şifreli sohbet doğrulaması yapmamalısınız. Değiştirildikten sonra daima yeni bir güvenlik kodu alın.

Kod eşleşmezse, değiştirilmiş olduğu veya yanlış kişinin koduna bakıldığı anlamına gelir. Başka yolu yoktur. Güvenlik kodunuzun başkasının eline geçmesi o kadar da tehlikeli değildir.

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