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Keskin nişancı oyunlarını hemen herkes sever. Keskin nişancı oyunlarını Android'de oynamak inanılmazdır. Uzun menzilli atışlarla rakiplerinizi alt ettiğinizi görmek kadar eğlenceli Android'de çok az şey var. Yazımızda 2019'da Android için mevcut en iyi keskin nişancı (sniper) oyunlarını listeledik.

Android'de Keskin Nişancı (Sniper) Oyunları – 2019

2019'da Android için mevcut en iyi keskin nişancı oyunlarının kısa listesi aşağıdaki gibi:

Sniper 3D Gun Shooter

Sniper Fury

Modern Sniper

Hitman Sniper

Sniper Arena

Last Hope Sniper

Sniper X With JASON STATHAM

Cover Fire

Sniper Strike

Contract Killer: Sniper

Sniper 3D Gun Shooter

Sniper 3D Gun Shooter, adından da anlaşılacağı gibi, mükemmel bir oyun, harika görseller ve eğlenceli görevlere sahip bir keskin nişancı oyunu arıyorsanız hemen deneyin.

Ana Özellikler:

Gerçekçi 3d grafikler.

Harika animasyonlar.

Aralarından seçim yapabileceğiniz bir ton silah.

Kolay ve sezgisel kontroller.

Oynaması ücretsiz.

Sniper Fury

Sniper Fury, Android'te dünyanın en iyi keskin nişancılarından biridir ve birinci şahıs kamera açısına sahiptir. Oyunda çarpıcı ortamlardaki yüzlerce farklı görevi tamamlarsınız.

Ana Özellikler:

3D keskin nişancı grafikleri.

FPS kamera.

Çok oyunculu PvP savaş alanı.

Klanlar.

Merminin yol alma süresi.

Modern Sniper

Suçlularla dolu yeraltı dünyasında sıkı görevlere atılın. Modern Sniper adından da anlaşılacağı gibi modern bir dünya ortamında geçmektedir. Özellikleri şöyledir:

Ana Özellikler:

50'den fazla zorlu sniper görevi.

3B grafikler.

6 eşsiz harita.

Çarpıcı çevreler.

Gerçek dünyadan 7 farklı silah.

Hitman Sniper

Ajan 47'nin dünyasına adım atın ve Hitman Sniper oyunuyla gerçek bir suikastçi olun. Oyunda önemli ve tehlikeli hedefleri ortadan kaldırmanız gereken profesyonel bir keskin nişancıyı oynuyorsunuz.

Ana Özellikler:

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Taktiksel görevler.

Hayatta kalma modu.

150'den fazla görev.

10 farklı özel görev ağacı.

16 eşsiz silah.

Sniper Arena

Sniper Arena, Android oyuncularının dünya çapındaki diğer keskin nişancılarla gerçek zamanlı olarak rekabet ettiği bir PvP oyunudur. Yani online / çevrimiçi özelliklidir.

Ana Özellikler:

3B grafikler.

Kolay kontroller

Oynaması ücretsiz.

4 muhteşem harita.

Last Hope Sniper

Zombiler, istilacılar ve ölümcül düşmanlar dünyanın çorak arazilerinde dolaşmaktadır ve siz insanlığın hayatta kalması için son umutsunuz.

Ana Özellikler:

Sürükleyici hikaye tabanlı görevler.

Zengin ve detaylı ortamlar.

Yükseltilebilir silahlar.

Öldürme anı kamerası.

İnternetsiz oynama desteği.

Sniper X With Jason Statham

Oyunda, serbest dünyanın kaos ve terör güçlerine karşı nihai silahı olmak için aksiyon yıldızı Jason Statham ile birlikte çalışırsınız.

Ana Özellikler:

3B ortamlar.

Kolay ve sezgisel kontroller.

Eşsiz silahlar.

Odaklanma özelliği.

Dramatik öldürme kamerası.

Cover Fire

Oyunda birliğinizi harabe şehirler, çöller ve ormanlardan geçirerek düşmanlarınızı egale edersiniz. Çevrimiçi modda ise tüm bunları oyunculara karşı yaparsınız.

Ana Özellikler:

HD Grafikler.

Yıkılabilir ortamlar.

Çevrimiçi turnuvalar.

Gerçekçi silahlar

Çevrimdışı görevler.

Sniper Strike

Sniper Strike en sevilen keskin nişancı oyunlarından biridir. Birinci şahıs kamera açısına sahiptir.

Ana Özellikler:

Canlı keskin nişancı düelloları.

Daha yüksek zorluklar.

Liderler sıralaması.

PvP savaşı.

Üç oyun modu.

Contract Killer: Sniper

Contract Killer'da size verilen sözleşmeyi başarılı şekilde yerine getirmeye çalışırsınız. Android için eğlenceli bir keskin nişancı oyunudur.

Ana Özellikler:

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250'den fazla görev.

Sözleşmelerinizi kendiniz seçin.

PvP modu.

Özelleştirilebilir silahlar.

Çeşitli lokasyonlar.

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