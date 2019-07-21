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Uygulamalar gerçeklikten inanılmaz bir kaçış yolu haline geldi. 2019 yılında, hemen her şey için bir uygulama bulabilirsiniz. FaceApp bunlardan biri oldu. Uygulama 20,30 ya da 40 yıl sonra nasıl görüneceğinizi gösterebiliyor. Ancak FaceApp'te bir şeyler ters gitti hatasını alan kullanıcılar uygulamadan yararlanamıyor. Bu hata nasıl düzeltilir.

FaceApp'te Bir Şeyler Ters Gitti Hatasının Çözümü

FaceApp'te bir şeyler ters gitti hatası can sıkıcı olabilmektedir. Neyse ki bu hatanın çözümleri var.

Yöntem 1: Yeniden Yükleme ve Yeniden Başlatma

Bu oldukça basit bir işlem. Hata veren bir uygulama için önce bu yapılmalıdır. Uygulamalar menünüze gidin ve FaceApp'ı kaldırın ve telefonunuzu yeniden başlatın. FaceApp cihazınızın RAM'inden silindikten sonra, uygulamayı baştan indirin ve böylece yeniden açmayı deneyin.

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Bu işe yaramazsa, cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin ve Uygulamalar'a girin. FaceApp'a dokunun. Depolama'ya gidin ve önbelleği ve depolamayı temizleyin. Şimdi geri dönün ve Durmaya zorla öğesine dokunun. Bu şekilde, uygulama sanki birkaç saniye önce kurulmuş gibi yeniden başlayacaktır.

Yöntem 2: VPN Kullanın

Sanal Özel Ağ yani VPN, internet'i ISS'nizin getirdiği kısıtlamalara takılmadan güvenle kullanmanızı sağlar. FaceApp hatası alıyorsanız telefonunuza güvenilir bir VPN kurabilir ve ağınızla ilgili bir sorun varsa böylelikle aşabilirsiniz. Size sınırsız kullanım sağlayan birçok ücretsiz VPN uygulaması vardır.

Bir VPN servisi seçin ve uygulamayı indirin. VPN'i başlatın ve istediğiniz gibi ayarlayın. Sunucu olarak Türkiye'ye yakın bir ülkeyi seçin. Bağlanmadan önce birkaç saniye beklemeniz gerekecektir. VPN yapılandırıldıktan ve tamamen ayarlandıktan sonra FaceApp'ı açın. Herhangi bir hata görmezsiniz sorun internetinizle ilgili demektir. FaceApp bir şeyler ters gitti hatasıyla ilgili tüm adımlar bunlar.

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