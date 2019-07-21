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İletişim, günümüz koşullarında doğrudan mesajlaşma veya DM olarak bilinen tüm sosyal medya platformlarında kilit bir faktördür. Cep telefonlarımızdaki uygulamalar bize çoklu görevler sağlıyor. Ancak, çalışmanızın akıllı telefonunuzla kişisel bilgisayarınız arasında sürekli olarak geçiş yapmanızı gerektirmesi durumunda daha farklı bir şeye ihtiyacınız olabilir. PC'den Instagram'daki birine direkt mesaj atmak mümkündür. Sadece söz konusu görevi yerine getirmek için bir programa ve aktif bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Daha fazla ekran alanınız ve tam bir fiziksel klavyeniz olacak. PC'den direkt mesaj atmayı sağlayan epey Instagram programı vardır.

Instagram: PC'de En İyi Direkt Mesaj Atma Uygulaması

Öyleyse Windows 10 PC'de Instagram direkt mesajları gönderme adımlarına geçelim. Aşağıdaki yöntemler kolaydır ve para harcamanızı gerektirmez.

Yöntem 1: Windows'taki Instagram Uygulaması

PC'nize Instagram'ı indirin. Microsoft Mağazasına gidin ve Instagram'ı arayın. İndirin ve başlatın. Kullanıcı adınızı / e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek Instagram'da oturum açın. Tüm bunlar bittiğinde, özel bir mesaj göndermek için DM simgesine tıklayın. İstediğiniz zaman yalnızca DM simgesine dokunarak bir mesaj gönderebilirsiniz.

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Yöntem 2: IG:dm Kullanın

Instagram'da sadece DM ile ilgileniyorsanız, bunun için PC'de ayrı bir uygulama var. IG:dm adındaki program PC'den sadece direkt mesaj göndermeye odaklanan en iyi çözümdür. Sohbetlerinizi telefonunuzdan kolayca kişisel bilgisayarınıza aktarmanızı sağlar. Mesajları ekrana klavye yardımıyla yazmak ise keyiflidir. Bazen bazı hatalarla karşılaşırsınız ve mesajlar gönderildiğinde biraz gecikme olabilir. Bunun dışında uygulama zahmetsizce işini yapmaktadır.

Yöntem 3: BlueStacks

Bu çözüm biraz zordur. Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaları Google Play Store'dan çalıştıracak bir emülatör indirebilirsiniz. Birçok emülatör var ancak Bluestacks şu ana kadar ki en iyisi.

Uygulamayı indirin ve başlatın. Bir hoşgeldin ekranı göreceksiniz. Şimdi sağ ok düğmesine dokunun. Google Kimliği'nizle giriş yapmanız gerekecek. Kurulum tamamlandıktan sonra, Search üzerine dokunun ve arama çubuğunda "Instagram" araması yapın. Kurun ve başlatın. Instagram kimlik bilgilerinizi girin. Artık kişisel bilgisayarınızda Instagram'ı kullanabilirsiniz. DM bölümüne gidin ve mesajlaşmaya başlayın.

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