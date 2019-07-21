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Pek çok Instagram kullanıcısı uygulamanın harika olduğunu kabul etmesine rağmen aynı zamanda oldukça şaşırtıcı olan bazı eksilere sahip olduğunu da bilir. Bunların başında belki de Instagram Hikayeler'e link ya da bağlantı eklemek geliyor. Bu küçük özellik aslında çok etkilidir. Kullanıcılar bloglarını tanıtabilir veya 24 saat boyunca kalacak bazı harici bağlantılarda bir şeyleri gösterebilirler. Bu da takipçilerin dikkatini çekmek için yeterlidir. Ne yazık ki Instagram aslında bu özelliğe bir önkoşul koymuştur. Buna göre Hikayeler'e link eklemek için Instagram'da en az 10.000 takipçinizin olması gerekir ki birçok insanın sahip olmadığı bir şeydir. Ancak 10.000 takipçi sınırını aşmanın ve Hikayeler'e link eklemenin bir yolu bulunuyor.

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Instagram'da Hikayeye Link Ekleme (2019)

10 bin takipçinizin olmaması kadar doğal bir şey yoktur. Bunun için kendinize kızmanız gerekmiyor. Aslında bu sınırı aşmak mümkün. Takipçilerinizle paylaşacağınız Hikayeler'e bağlantı vermek için aşağıda yer alan yöntemden faydalanabilirsiniz.

Öncelikle bu işte bize yol gösterecek olan IGTV uygulamasını Google Play Store'dan indirin. Bu, Instagram Hikayenize bağlantı eklemek için kaydırma özelliğini kullanmanızı sağlayacak ve bilinen tek yol budur. 2019'da hala geçerliliğini korumaktadır. Daha da iyisi ücretsizdir.

Adım 1: Akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını açın ve sol üst köşedeki kamera simgesine dokunun veya Insta Feed'iniz için sağa kaydırın.

Adım 2: Galeriden bir resim seçin veya bir resim çekin.

Adım 3: Ekranın üst kısmındaki link simgesine (iki zincire benzeyen) dokunun.

Adım 4: Şimdi IGTV videosuna dokunun ve Hikayenize eklemek istediğiniz IGTV videosunu seçin. Ardından +URL seçeneğini göreceksiniz.

Adım 5: Şimdi takipçilerinizi ekranı yukarı kaydırmaya teşvik edecek harekete geçirici bir mesaj, metin veya GIF ekleyebilirsiniz.

Kullanıcılarınız bunu görecek ve ardından Hikayenizi yukarı kaydırarak eklemiş olduğunuz linki ya da bağlantıya dokunacaklar. 2019'da hala işe yarayan iyi bir yöntemdir. Dahası 10 bin takipçiniz olması gerekmez!

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